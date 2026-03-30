Gia Lai góp phần mở rộng không gian hợp tác phát triển du lịch Việt Nam - Trung Quốc

(GLO)- Nhân dịp tham dự chương trình “Du xuân hữu nghị” trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đã dành thời gian trò chuyện cùng phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Nội dung cuộc trao đổi xoay quanh tiềm năng, lợi thế và triển vọng của Gia Lai trong thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Ấn tượng từ công tác tổ chức đến con người

* Đây là lần đầu tiên đến Gia Lai, ông cảm thấy như thế nào về quy mô, cách tổ chức các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026?

- Lần đầu tiên tôi đến thăm tỉnh Gia Lai và có buổi hội kiến Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, cùng lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành của tỉnh vào chiều 27-3, đã để lại ấn tượng tốt cho tôi. Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nữa là ở đây có bãi biển tuyệt đẹp, phong cảnh hấp dẫn; các di tích tháp Chăm cũng để lại trong tôi ấn tượng đẹp. Đặc biệt, công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 rất bài bản, chu đáo. Ngay khi tôi xuống máy bay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã thay mặt lãnh đạo tỉnh đến đón tiếp tôi rất trọng thị, điều đó thể hiện quyết tâm lớn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai trong việc tổ chức thành công sự kiện này.

* Qua chuyến đi, điều gì khiến ông ấn tượng nhất về vùng đất và con người Gia Lai?

- Gia Lai có cảnh quan đa dạng, từ biển đến cao nguyên, cùng hệ thống di tích văn hóa đặc sắc như tháp Chăm. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là con người chân thành, thân thiện, hiếu khách. Đây là yếu tố rất quan trọng đối với phát triển du lịch. Con người Gia Lai, nhất là cán bộ và người dân đã tạo dấu ấn sâu sắc với tôi, bởi sự chân tình, hiếu khách. Như tôi dùng cơm tại nhà hàng, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình. Đặc biệt, qua buổi hội kiến với lãnh đạo tỉnh Gia Lai, tôi nhận thấy tinh thần làm việc của lãnh đạo tỉnh Gia Lai rất năng động, quyết liệt. Tôi tin rằng với tài năng của đội ngũ lãnh đạo tỉnh Gia Lai sẽ dẫn dắt người dân trong tỉnh tổ chức thành công chuỗi hoạt động Năm Du lịch quốc gia, cũng như phát triển KT-XH của tỉnh.

Đại sứ Hà Vĩ (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 3 từ trái sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) tại buổi hội kiến. Ảnh: Phi Long

Cơ hội thu hút dòng khách rất lớn từ Trung Quốc

Đại sứ Hà Vĩ chia sẻ, Gia Lai hội tụ nhiều điều kiện để phát triển du lịch. Vấn đề đặt ra là cách tiếp cận thị trường, nhất là thị trường dòng khách rất lớn từ Trung Quốc.

* Theo ông, Gia Lai cần làm gì để thu hút du khách Trung Quốc?

- Tôi được biết Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ hai của Việt Nam, đặc biệt sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập các tỉnh thành và hoạt động chính quyền 2 cấp, vùng đất Gia Lai thể hiện được tính đa dạng, có nhiều tiềm năng, lợi thế tràn đầy sức sống phát triển, tôi tin tưởng rằng KT-XH của tỉnh Gia Lai có nhiều triển vọng phát triển hơn nữa. Theo tôi, phát triển du lịch cần hai yếu tố cốt lõi là tài nguyên thiên nhiên và giá trị nhân văn. Gia Lai hội tụ cả hai. Điều quan trọng là Gia Lai cần tăng cường quảng bá, làm nổi bật nét độc đáo của địa phương để du khách Trung Quốc biết đến. Tôi nghĩ không chỉ hấp dẫn du khách Trung Quốc, mà Gia Lai còn có cơ hội lớn thu hút nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư phát triển các lĩnh vực năng lượng xanh, điện gió, điện mặt trời…

* Từ kinh nghiệm của Trung Quốc, theo ông Gia Lai có thể tham khảo điều gì?

- Mô hình phát triển du lịch của Trung Quốc cũng đa dạng và có bản sắc của riêng mình. Các doanh nghiệp du lịch Trung Quốc rất coi trọng việc xây dựng sản phẩm dựa trên bản sắc riêng, khai thác sâu tài nguyên bản địa để tạo sự khác biệt. Gia Lai có thể phát triển theo hướng này, đồng thời tăng cường liên kết tour, tuyến để mở rộng thị trường. Tôi tin cùng với sự hợp tác phát triển của ngành du lịch 2 nước Trung Quốc và Việt Nam, ngành du lịch tỉnh Gia Lai cũng sẽ có những bước đi phát triển mới.

Đại sứ Hà Vĩ (thứ 2 từ trái sang) tham quan di tích tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc). Ảnh: N.N

Triển vọng hợp tác rộng mở

Theo Đại sứ Hà Vĩ, hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển nhanh và trở thành một trong những lĩnh vực trọng tâm trong quan hệ song phương. Không chỉ góp phần tăng trưởng kinh tế, du lịch còn thúc đẩy giao lưu nhân dân, tạo nền tảng bền vững cho quan hệ hữu nghị của hai nước.

* Ông đánh giá như thế nào về triển vọng hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc?

- Đây là lĩnh vực đang phát triển nhanh. Hiện tại, Trung Quốc là thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế; trong đó, có 5,3 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Hợp tác du lịch không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, nhân văn giữa nhân dân hai nước Trung Quốc - Việt Nam. Theo tôi, tỉnh Gia Lai hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách Trung Quốc.

* Việt Nam và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng về văn hóa, theo ông, những yếu tố văn hóa nào có thể trở thành cầu nối cho hợp tác du lịch?

- Việt Nam và Trung Quốc cùng thuộc không gian văn hóa Đông Á, có nhiều nét tương đồng về truyền thống, phong tục. Hai bên chúng ta rất dễ hiểu nhau và kết bạn với nhau, tôi nghĩ rằng đây cũng là ưu thế để hai bên hợp tác phát triển du lịch. Điều đó cũng giúp người dân hai nước dễ dàng kết nối. Bên cạnh những nét tương đồng, chúng ta cũng có những nét khác biệt, đó cũng là lợi thế để tạo nên sức hấp dẫn, bổ trợ nhau trong quá trình hợp tác phát triển du lịch bền vững hơn.

Đại sứ Hà Vĩ (hàng đầu, thứ 6 từ trái sang) cùng đoàn công tác của Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các sở, ban, ngành. Ảnh: Phi Long

* Ông có dự định quay trở lại Gia Lai hoặc giới thiệu điểm đến này đến bạn bè, đối tác quốc tế?

- Gia Lai để lại cho tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp. Chắc chắn tôi sẽ quay lại đây. Mấy năm gần đây quan hệ của Trung Quốc và Việt Nam phát triển với xu thế tốt nhất và chúng ta gọi đó là thời kỳ vàng thứ hai trong lịch sử. Thời kỳ vàng thứ nhất đó chính là mối tình hữu nghị, vừa là đồng chí, vừa là anh em do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhau xây dựng. Thời kỳ vàng thứ hai do Tổng Bí thư Tập Cận Bình cùng với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhau xác lập, định vị, xây dựng cộng đồng chia sẻ Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược. Điều đáng mừng là năm 2025, tổng kim ngạch song phương đã đạt gần mốc 300 tỷ USD. Nếu tính đến các nguồn vốn đầu tư bên thứ ba của Trung Quốc vào Việt Nam thì Trung Quốc không chỉ là đối tác thương mại mà còn là nước có nguồn vốn đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Nói ra để thấy rằng, tỉnh Gia Lai là địa phương rất có tính đại diện và có nhiều tiềm năng. Do vậy, tôi tin rằng địa phương sẽ phát huy hiệu quả tiềm năng, trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam.

* Xin cảm ơn ông!