Giá vàng hôm nay (28-5): Tiếp tục lao dốc, còn 159 triệu đồng/lượng

(GLO)- Mở đầu phiên giao dịch ngày 28-5, thị trường vàng trong nước tiếp tục biến động mạnh. Tại các doanh nghiệp, giá vàng tiếp tục giảm mạnh đến 1,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Hiện mỗi lượng vàng miếng đang được bán ra 159 triệu đồng.

Hiện các doanh nghiệp như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNJ, SJC đang niêm yết 2 chiều mua-bán vàng miếng ở mức 156-159 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng. Mi Hồng niêm yết chiều bán ra ở mức thấp hơn, với giá 158 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: VOV

Giá vàng nhẫn cũng theo đà giảm, được một số doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, DOJI niêm yết tương đương vàng miếng, hiện có mức 156-159 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.457,5 USD/ounce (tương đương 142,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm giá 215,1 USD/ounce, tương đương giảm 4,61% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 16,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.