Giá vàng hôm nay (28-5): Tiếp tục lao dốc, còn 159 triệu đồng/lượng

Hiện các doanh nghiệp như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNJ, SJC đang niêm yết 2 chiều mua-bán vàng miếng ở mức 156-159 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng. Mi Hồng niêm yết chiều bán ra ở mức thấp hơn, với giá 158 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cũng theo đà giảm, được một số doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, DOJI niêm yết tương đương vàng miếng, hiện có mức 156-159 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.457,5 USD/ounce (tương đương 142,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).
Giá vàng thế giới nhìn chung giảm giá 215,1 USD/ounce, tương đương giảm 4,61% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.
Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 16,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.