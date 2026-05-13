Ngày 13-5, vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm đến 2 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sau phiên tăng giá nhẹ vào hôm qua, phiên giao dịch sáng 13-5 lại chứng kiến sự tụt giảm của thị trường vàng trong nước. Vàng nhẫn và vàng miếng cùng “bốc hơi” đến 2 triệu đồng mỗi lượng.

Theo đó, các doanh nghiệp như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 162-165 triệu đồng/lượng, tiếp tục giữ mức chênh lệch 2 chiều mua-bán là 3 triệu đồng. Mi Hồng mua vào cao hơn các doanh nghiệp khác 1,3 triệu đồng/lượng vàng miếng với mức 163,3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng được niêm yết mức giá mới. Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ giao dịch vàng nhẫn tương đương giá vàng miếng với mức giá 162-165 triệu đồng/lượng.

Lúc 8 giờ 45 phút (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.710 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày 12-5. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới có giá khoảng 150 triệu đồng. Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.