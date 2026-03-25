Vàng trong nước tăng thêm 4,8 triệu đồng mỗi lượng

(GLO)- Ngày 25-3, thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng trở lại 4,8 triệu đồng mỗi lượng, hiện giá bán ra đang ở mức 175 triệu đồng/lượng.

Theo đó, tại SJC, Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý, giá vàng miếng đang được niêm yết ở mức 172-175 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng. Mi Hồng mua vào với giá cao 173 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch thấp hơn, đang ở mức 171,9-174,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn sáng nay cũng tiếp tục tăng. SJC đang giao dịch ở mức 171,8-174,8 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết ở mức 171,9-174,9 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yết 172-175 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu mua vào 170,5 triệu đồng, bán ra 174,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 phút sáng hôm nay ngày 25/3 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.507 USD/ounce, tăng mạnh 62 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng ngày hôm nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.478 USD/ounce, tăng mạnh 81 USD/ounce so với chốt phiên hôm trước đó.

Theo Kitco News, giá vàng đang tăng trở lại khi nhu cầu trú ẩn an toàn quay trở lại với kim loại quý này. Sau hy vọng về việc giảm leo thang chiến tranh ở Trung Đông hôm qua, thị trường nói chung hôm nay nhận thấy điều đó khó xảy ra. Chỉ số đô la Mỹ tăng cao hơn hôm nay, lợi suất trái phiếu tăng và lo ngại về lạm phát toàn cầu đang hạn chế đà tăng của thị trường kim loại.