Giảm 3,5 triệu đồng, vàng miếng còn 171,5 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 26-3, thị trường vàng trong nước quay đầu giảm 3,5 triệu đồng mỗi lượng so với phiên giao dịch sáng hôm qua, đưa giá về mức 171,5 triệu đồng/lượng.

Theo đó, các doanh nghiệp như SJC, DOJI, PNJ đang cùng niêm yết giá vàng miếng 2 chiều mua - bán ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng mua vào với mức giá cao hơn so với các doanh nghiệp khác, hiện niêm yết với mức 169,5 triệu đồng/lượng. Còn Bảo Tín Minh Châu mua vào thấp hơn 100.000 đồng với giá 168,4 triệu đồng/lượng.

Ngày 26-3, thị trường vàng trong nước quay đầu giảm. Ảnh: Phương Vi

Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 166-170 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC, PNJ, DOJI có giá 168,5-171,5 triệu đồng/lượng, tương đương với vàng miếng, còn Phú Quý đang có giá 168-171 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường thế giới, vào lúc 11 giờ ngày 26-3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mốc 4.517,7 USD/ounce.