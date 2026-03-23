Trưa 23-3, giá vàng trong nước tiếp tục giảm sốc đến 7 triệu đồng/lượng

(GLO)- Trưa 23-3, thị trường vàng trong nước tiếp tục gây bất ngờ khi giảm sốc đến 7 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch buổi sáng. Theo đó, hiện giá vàng miếng đang được bán ra ở mức thấp với 162 triệu đồng/lượng.

Sau khi giảm 2 triệu đồng vào phiên giao dịch buổi sáng, đầu giờ chiều nay, giá vàng tiếp tục “bốc hơi” thêm 7 triệu đồng.

Hiện SJC, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Phú Quý, DOJI đang giao dịch ở mức thấp với 159-162 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng.

Vàng nhẫn cũng tuột về mốc thấp nhất được ghi nhận trong tháng qua. Vàng nhẫn SJC đang có giá 157,2-160,3 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch vàng nhẫn tương đương với giá vàng miếng ở mức 159-162 triệu đồng/lượng;

Diễn biến của giá vàng đang đi trượt ra khỏi những suy đoán của các chuyên gia khi cho rằng trước chiến sự căng thẳng ở khu vực Trung Đông, vàng sẽ tăng vọt. Dù vậy, tính từ ngày 28-2 đến nay, mỗi lượng vàng trong nước đã “bốc hơi” 24,8 triệu đồng.