Ngày 14-4, vàng miếng trong nước ở mức 173 triệu đồng/lượng

(GLO)- Phiên giao dịch sáng 14-4, giá vàng miếng trong nước có phiên phục hồi nhẹ, hiện đang ở mức 173 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng miếng tại các doanh nghiệp như SJC, Phú Quý, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch 2 chiều mua-bán là 170-173 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng. Mi Hồng đang mua vào cao hơn so với các doanh nghiệp với mức 171 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có phiên phục hồi nhẹ so với hôm qua. Vàng nhẫn SJC đang giao dịch 170,2-172,7 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 169,7-172,7 triệu đồng/lượng; DOJI mua vào 170 triệu đồng, bán ra 173 triệu đồng/lượng. PNJ đang niêm yết 169,7-172,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay tăng so với giá sáng hôm qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.749,4 USD/ounce (tương đương 151,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm giá 269,3 USD/ounce, tương đương giảm 5,37% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 21,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.