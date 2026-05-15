(GLO)- Phiên giao dịch ngày 15-5 chứng kiến giá vàng miếng trong nước đồng loạt giảm 1 triệu đồng mỗi lượng. Hiện giá bán ra đang ở mức thấp với 164 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, SJC đang niêm yết giá vàng miếng ở mức 161-164 triệu đồng/lượng; Mi Hồng niêm yết chiều mua vào cao hơn mặt bằng chung 1 triệu đồng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp như Phú Quý, DOJI đang giao dịch thấp hơn 500.000 đồng cho cả 2 chiều mua-bán, hiện có giá 160,5-163,5 triệu đồng/lượng.

Ngày 15-5, vàng trong nước tiếp tục giảm 1 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thành Đạt/Báo Nhân Dân

Giá vàng nhẫn cũng biến động, tùy từng doanh nghiệp. DOJI, Phú Quý niêm yết tương đương vàng miếng, 160,5-163,5 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cũng niêm yết tương đương vàng miếng, 161-164 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng.

Hiện tại, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 17 triệu đồng/lượng.