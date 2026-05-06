(GLO)- Sau khi về mức thấp nhất vào phiên giao dịch hôm nay thì hôm nay (6-5), thị trường vàng trong nước có sự phục hồi mạnh mẽ đến 2,5 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng miếng lên mức 167,5 triệu đồng.

Theo đó, các doanh nghiệp như SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Phú Quý cùng giao dịch 2 chiều mua-bán vàng miếng ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giao dịch thấp hơn mặt bằng chung, đang có giá 164-165,5 triệu đồng/lượng.

Ngày 6-5, thị trường vàng trong nước tăng 2,5 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Giá vàng nhẫn cũng tăng trở lại, tùy từng doanh nghiệp. Nhẫn tròn Phú Quý đang giao dịch ở mức 164-167 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn PNJ niêm yết ở mức 164,3-167,3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu, DOJI đang niêm yết tương đương vàng miếng, ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng 74,6 USD/oz so với phiên giao dịch ngày 5-5 (theo giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.629,7 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 6-5, giá vàng thế giới tương đương 147 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 20,5 triệu đồng/lượng.