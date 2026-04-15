Vàng trong nước tăng 2 triệu đồng/lượng

Theo đó, các doanh nghiệp SJC niêm yết giá 171,5-174,5 triệu đồng/lượng. DOJI đang giao dịch vàng miếng 2 chiều mua - bán ở mức 172-175 triệu đồng/lượng. Phú Quý mua vào ở mức thấp với giá 171,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu bán ra ở mức cao hơn các doanh nghiệp khác 500.000 đồng/lượng, hiện ở mức 175,5 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch 2 chiều với giá 173-175,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng trở lại tùy từng doanh nghiệp. SJC đang niêm yết 2 chiều mua - bán ở mức 171,2-174,2 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng của DOJI đang giao dịch ở mức 172-175 triệu đồng/lượng, tương đương vàng miếng. Phú Quý đang giao dịch ở mức 171,5-174,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu có mức 170-174 triệu đồng, chênh lệch 2 chiều là 4 triệu đồng.

Khoảng 6 giờ ngày 15-4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.839 USD/ounce, tăng mạnh 79 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.760 USD/ounce).

Sự suy yếu của đồng USD đã trở thành yếu tố hỗ trợ chính cho giá vàng. Việc chỉ số USD giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần qua đã kích thích nhu cầu mua vàng từ các nhà đầu tư, đặc biệt khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm chỉ còn ở mức khoảng 4,25%.