Ngày 8-4, vàng trong nước tăng trở lại 3,7 triệu đồng/lượng

(GLO)- Thị trường vàng trong nước hôm nay (8-4) phục hồi khi tăng đến 3,7 triệu đồng mỗi lượng, tùy từng doanh nghiệp. Hiện giá vàng miếng đang được bán ra ở mức 176,2 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như SJC đang giao dịch 2 chiều mua-bán là 173,2-176,2 triệu đồng/lượng, DOJI đang có giá 173,1-176,1 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang niêm yết 173-176,2 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch ở mức thấp hơn với 172,7-175,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch 172,5-175,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng phục hồi đáng kể. Nhẫn trơn PNJ đang có giá 172,7-175,7 triệu đồng, tương đương với vàng miếng. Nhẫn tròn Phú Quý đang giao dịch ở mức 173-176 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng đang giao dịch 173,1-176,1 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang có giá 172,2-175,2 triệu đồng/lượng.

Khoảng 6 giờ ngày 8-4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế ghi nhận mức tăng đáng kể, dao động quanh mức 4.746 USD/ounce, cao hơn 139 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.607 USD/ounce).

Đến khoảng 6 giờ 20 phút, giá kim loại quý tiếp tụt vọt lên hơn 4.800 USD/ounce, tăng hơn 160 USD trong 24 giờ qua. Quy đổi khoảng 152 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng tăng gần 5% lên sát 77 USD/ounce. Trong khi đó giá dầu rơi thẳng đứng về quanh 100 USD/thùng.