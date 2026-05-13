Gia Lai: Phổ biến cơ chế, chính sách về kinh tế tập thể

(GLO)- Ngày 12-5, tại phường Pleiku, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị phổ biến các cơ chế, chính sách về kinh tế tập thể cho đại diện các hợp tác xã (HTX), quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Tỉnh Gia Lai hiện có 840 HTX, trong đó có 576 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; 44 HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng; 33 HTX hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; 187 HTX hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ và các lĩnh vực khác.

Tổng số vốn điều lệ của các HTX trên địa bàn là 1.513 tỷ đồng; tổng số thành viên là 300.628 người và giải quyết việc làm cho 7.229 lao động tại địa phương.

Tại hội nghị, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ngô Thanh Lý đã trình bày các nghị quyết, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, HTX và đánh giá tình hình hoạt động của các HTX, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Cũng tại hội nghị, đại diện các HTX, quỹ tín dụng nhân dân đã báo cáo tình hình tổ chức bộ máy, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Theo đó, các HTX, quỹ tín dụng nhân dân hiện còn gặp một số khó khăn như: thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, đầu ra sản phẩm chưa ổn định, quy mô nhỏ lẻ, khó ứng dụng công nghệ và hạn chế về năng lực quản lý.

Thông qua hội nghị, Liên minh HTX tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết nhằm hỗ trợ các HTX hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.