Liên minh HTX tỉnh Gia Lai phổ biến chính sách phát triển kinh tế tập thể

XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Sáng 6-5, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phổ biến chính sách phát triển kinh tế tập thể cho các HTX và quỹ tín dụng nhân dân. 

Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai có 843 HTX, trong đó có 576 HTX nông nghiệp và 33 Quỹ tín dụng nhân dân, với hơn 300 nghìn thành viên. Khu vực kinh tế tập thể tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, HTX và cơ quan liên quan đã tập trung trao đổi các nhóm chính sách về tín dụng, đất đai, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và quỹ đất sản xuất; năng lực quản trị, điều hành của một số HTX còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong bối cảnh mới.

Đại diện một số HTX cũng cho biết, thủ tục tiếp cận chính sách hỗ trợ còn phức tạp, điều kiện vay vốn chưa thực sự phù hợp với đặc thù hoạt động của khu vực kinh tế tập thể.

Từ thực tiễn hoạt động, các HTX và quỹ tín dụng nhân dân kiến nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng sát với thực tế; tăng cường nguồn lực hỗ trợ; kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thủ tục và điều kiện tiếp cận chính sách.

Đại diện Liên minh HTX tỉnh cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để tham mưu UBND tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung chính sách phù hợp, góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể phát triển bền vững trong thời gian tới.

