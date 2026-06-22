Link xem trực tiếp New Zealand vs Ai Cập 8h trên VTV hôm nay 22/6

(GLO)- New Zealand vs Ai Cập diễn ra lúc 08h00 ngày 22/6 tại BC Place, Vancouver. Trận đấu được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9 và VTVgo.

Trận New Zealand vs Ai Cập thuộc lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026, diễn ra lúc 08h00 sáng nay 22/6 theo giờ Việt Nam.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên các kênh:

VTV3

VTV6

VTV9

VTVgo

Hình minh họa

Link xem trực tiếp New Zealand vs Ai Cập

Xem trực tiếp trên VTVgo: https://vtvgo.vn/

Xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html

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Thời gian, địa điểm thi đấu New Zealand vs Ai Cập

Trận đấu: New Zealand vs Ai Cập

Giải đấu: World Cup 2026

Bảng: G

Thời gian: 08h00 ngày 22/6/2026, giờ Việt Nam

Giờ quốc tế: 01h00 UTC ngày 22/6/2026

Địa điểm: BC Place

Thành phố: Vancouver, Canada

Đây là trận đấu có ý nghĩa rất lớn tại bảng G. Sau lượt mở màn, cả New Zealand và Ai Cập đều có 1 điểm. New Zealand hòa Iran 2-2, trong khi Ai Cập hòa Bỉ 1-1. Vì vậy, đội giành chiến thắng ở trận này sẽ có lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Nhận định New Zealand vs Ai Cập

New Zealand tạo ấn tượng mạnh ở trận ra quân khi hai lần vươn lên dẫn trước Iran trước khi bị gỡ hòa 2-2. Điểm sáng lớn nhất của đại diện châu Đại Dương là Elijah Just, cầu thủ lập cú đúp và cho thấy New Zealand không chỉ biết phòng ngự mà còn có khả năng phản công rất đáng chú ý.

Dù vậy, New Zealand vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và khả năng làm tường của Chris Wood. Tiền đạo kỳ cựu này không ghi bàn ở trận mở màn nhưng vẫn ảnh hưởng lớn đến cách vận hành tấn công. Với thể hình, khả năng không chiến và kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh, Wood sẽ là điểm đến quan trọng trong các pha bóng dài, bóng bổng và tình huống cố định.

Ai Cập được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng cá nhân. Mohamed Salah vẫn là niềm hy vọng lớn nhất, nhưng đội bóng Bắc Phi không chỉ có Salah. Omar Marmoush, Emam Ashour, Mostafa Ziko và Marwan Ateya giúp Ai Cập có thêm nhiều phương án tấn công hơn. Ở trận hòa Bỉ 1-1, Emam Ashour ghi bàn, còn Salah đóng vai trò kiến tạo và kéo giãn hàng thủ đối phương.

Vấn đề của Ai Cập là họ cần chuyển ưu thế cá nhân thành sức ép ổn định hơn. Nếu Salah và Marmoush tìm được tiếng nói chung, hàng thủ New Zealand sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ngược lại, nếu New Zealand giữ được khối phòng ngự thấp, chơi kỷ luật và khai thác tốt các pha bóng cố định, đại diện châu Đại Dương hoàn toàn có thể gây bất ngờ.

Về thế trận, Ai Cập nhiều khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn, còn New Zealand chờ phản công. Trận đấu có thể được quyết định bởi hai điểm nóng: Salah/Marmoush trước hàng thủ New Zealand và Chris Wood trước cặp trung vệ Ai Cập.

Thông tin lực lượng New Zealand vs Ai Cập

New Zealand không có Matthew Garbett, người đã rút khỏi giải vì chấn thương gân kheo và được thay thế bằng Logan Rogerson. Ngoài trường hợp này, HLV Darren Bazeley không ghi nhận thêm ca chấn thương mới sau trận hòa Iran. Chris Wood, Elijah Just, Sarpreet Singh, Marko Stamenic và Liberato Cacace đều sẵn sàng ra sân.

Ai Cập không có tổn thất mới sau trận hòa Bỉ. HLV Hossam Hassan có lực lượng gần như mạnh nhất, với Mohamed Salah, Omar Marmoush, Emam Ashour, Marwan Ateya và Ahmed El Fotouh. Trước trận, Hossam Hassan cũng bác bỏ thông tin có mâu thuẫn nội bộ liên quan đến Salah, khẳng định ngôi sao của Ai Cập vẫn tập trung và tôn trọng quyết định chiến thuật của đội.

Kết quả 5 trận gần nhất của New Zealand

Iran 2-2 New Zealand, World Cup 2026

Anh 1-0 New Zealand, giao hữu quốc tế

Haiti 4-0 New Zealand, giao hữu quốc tế

New Zealand 4-1 Chile, FIFA Series

New Zealand 0-2 Phần Lan, FIFA Series

New Zealand chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 và thua 3. Tuy nhiên, trận hòa 2-2 trước Iran cho thấy họ có thể gây khó khăn cho các đối thủ được đánh giá cao hơn nếu duy trì được sự tập trung.

Kết quả 5 trận gần nhất của Ai Cập

Bỉ 1-1 Ai Cập, World Cup 2026

Brazil 2-1 Ai Cập, giao hữu quốc tế

Ai Cập 1-0 Nga, giao hữu quốc tế

Tây Ban Nha 0-0 Ai Cập, giao hữu quốc tế

Saudi Arabia 0-4 Ai Cập, giao hữu quốc tế

Ai Cập có phong độ ổn định hơn New Zealand, với 2 thắng, 2 hòa và 1 thua trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội bóng Bắc Phi từng cầm hòa Tây Ban Nha và Bỉ, cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự và phản công không hề đơn giản.

Đối đầu New Zealand vs Ai Cập gần nhất

New Zealand và Ai Cập từng gặp nhau 1 lần ở cấp đội tuyển quốc gia trong khuôn khổ FIFA Series 2024. Khi đó, Ai Cập thắng New Zealand 1-0.

Thành tích đối đầu:

Số trận: 1

New Zealand thắng: 0

Ai Cập thắng: 1

Hòa: 0

Trận gần nhất: Ai Cập 1-0 New Zealand, ngày 23/3/2024

Lịch sử đối đầu nghiêng nhẹ về Ai Cập, nhưng khoảng cách không lớn. Với những gì New Zealand thể hiện trước Iran, trận đấu này hứa hẹn cân bằng hơn nhiều so với đánh giá ban đầu.

Đội hình xuất phát New Zealand vs Ai Cập dự kiến

New Zealand dự kiến đá sơ đồ 4-2-3-1:

Max Crocombe; Tim Payne, Michael Boxall, Finn Surman, Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic; Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just; Chris Wood.

Ai Cập dự kiến đá sơ đồ 4-2-3-1:

Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed El Fotouh; Marwan Ateya, Mohanad Lasheen; Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Emam Ashour; Omar Marmoush.

Dự đoán tỷ số New Zealand vs Ai Cập

New Zealand có tổ chức tốt, nguy hiểm trong bóng bổng và phản công, nhưng Ai Cập nhỉnh hơn về chất lượng cá nhân. Sự kết hợp giữa Salah và Marmoush có thể tạo ra khác biệt nếu New Zealand không khóa được khoảng trống ở hai biên.

Dù vậy, đây không phải trận dễ cho Ai Cập. New Zealand đã chứng minh họ đủ khả năng ghi bàn trước các hàng thủ kỷ luật, còn Chris Wood luôn nguy hiểm ở các pha không chiến. Ai Cập có thể thắng, nhưng cách biệt khó lớn.