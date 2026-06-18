Link xem trực tiếp Uzbekistan vs Colombia 9h trên VTV hôm nay 18/6

(GLO)- Uzbekistan vs Colombia diễn ra lúc 9h00 ngày 18/6 tại Mexico City Stadium, thuộc bảng K World Cup 2026. Trận đấu được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9 và VTVgo.

Trận Uzbekistan vs Colombia thuộc lượt trận mở màn bảng K World Cup 2026, diễn ra lúc 9h00 hôm nay 18/6/2026 theo giờ Việt Nam.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên các kênh:

VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1%2C3.html

VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1%2C13.html

VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1%2C39.html

Trận đấu cũng được nhiều nền tảng quốc tế phát sóng theo từng khu vực, như FOX/FS1 tại Mỹ, BBC tại Anh, SBS tại Australia, Caracol TV và RCN tại Colombia.

Hình minh họa

Thời gian, địa điểm thi đấu Uzbekistan vs Colombia

Trận đấu: Uzbekistan vs Colombia

Uzbekistan vs Colombia Giải đấu: Vòng bảng World Cup 2026

Vòng bảng World Cup 2026 Bảng: K

K Thời gian: 9h00 ngày 18/6/2026, giờ Việt Nam

9h00 ngày 18/6/2026, giờ Việt Nam Địa điểm: Mexico City Stadium/Estadio Azteca, Mexico City, Mexico

Đây là trận đấu mang ý nghĩa lịch sử với Uzbekistan khi đội bóng Trung Á lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết World Cup. Với Colombia, đây là ngày trở lại sân chơi lớn nhất thế giới sau kỳ World Cup 2022 vắng mặt.

Nhận định Uzbekistan vs Colombia

Uzbekistan bước vào World Cup 2026 với tâm thế của đội bóng tân binh, nhưng không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Dưới sự dẫn dắt của HLV Fabio Cannavaro, đại diện Trung Á được kỳ vọng chơi kỷ luật, phòng ngự thấp và chờ cơ hội phản công thông qua những gương mặt nổi bật như Abdukodir Khusanov, Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov và Eldor Shomurodov.

Điểm mạnh của Uzbekistan nằm ở tinh thần thi đấu, khả năng tranh chấp và sự tập trung trong khối phòng ngự. Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp trước Canada và Hà Lan ở loạt giao hữu trước giải cho thấy đội bóng này vẫn gặp khó khi đối đầu các đối thủ có tốc độ, khả năng pressing và chất lượng cá nhân cao.

Colombia được đánh giá nhỉnh hơn rõ rệt nhờ dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm và chất lượng tấn công tốt hơn. Luis Diaz là mũi khoan nguy hiểm bên cánh trái, James Rodriguez giữ vai trò tổ chức lối chơi, trong khi Luis Suarez có thể là điểm đến trong các pha bóng cuối cùng.

Vấn đề của Colombia là phải tránh tâm lý nôn nóng. Trước một Uzbekistan nhiều khả năng chơi thấp đội hình, đại diện Nam Mỹ cần kiên nhẫn, tận dụng tốt các tình huống cố định và những pha chuyển trạng thái nhanh. Nếu ghi bàn sớm, Colombia có thể kiểm soát thế trận; ngược lại, trận đấu có thể trở nên khó chịu hơn dự kiến.

Thông tin lực lượng Uzbekistan vs Colombia

Uzbekistan: Jaloliddin Masharipov không góp mặt vì chấn thương. Các trụ cột quan trọng như Utkir Yusupov, Abdukodir Khusanov, Otabek Shukurov, Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov và Eldor Shomurodov đều có tên trong đội hình xuất phát.

Colombia: Không ghi nhận thiếu vắng đáng chú ý. James Rodriguez đủ điều kiện đá chính, sát cánh cùng Luis Diaz, Jhon Arias và Luis Suarez trên hàng công.

Kết quả 5 trận gần nhất của Uzbekistan

Hà Lan 2-1 Uzbekistan

Canada 2-0 Uzbekistan

Uzbekistan 0-0 Venezuela

Uzbekistan 3-1 Gabon

Uzbekistan 0-0 Iran

Phong độ gần đây của Uzbekistan không quá bùng nổ. Đội bóng Trung Á chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 4 bàn và thủng lưới 5 bàn.

Kết quả 5 trận gần nhất của Colombia

Colombia 2-0 Jordan

Colombia 3-1 Costa Rica

Pháp 3-1 Colombia

Croatia 2-1 Colombia

Colombia 3-0 Australia

Colombia có bước chạy đà tích cực hơn với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội bóng của HLV Nestor Lorenzo ghi ít nhất 2 bàn ở cả 3 trận thắng này.

Đối đầu Uzbekistan vs Colombia gần nhất

Uzbekistan và Colombia chưa từng gặp nhau ở cấp đội tuyển quốc gia. Vì vậy, cuộc so tài tại bảng K World Cup 2026 là lần đầu tiên hai đội chạm trán trong lịch sử.

Yếu tố này khiến trận đấu trở nên khó lường hơn, đặc biệt khi Uzbekistan có thể nhập cuộc với cách chơi thận trọng, còn Colombia cần thời gian để tìm khoảng trống trước hàng thủ đông người.

Đội hình xuất phát Uzbekistan vs Colombia

Uzbekistan: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov; Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Munoz, Jhon Lucumi, Davinson Sanchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez.

Dự đoán tỷ số Uzbekistan vs Colombia

Uzbekistan có thể gây khó chịu trong hiệp 1 nhờ lối chơi phòng ngự số đông, nhưng Colombia vẫn là đội có chất lượng nhân sự tốt hơn ở các vị trí quyết định. Nếu Luis Diaz và James Rodriguez có không gian xử lý bóng, đại diện Nam Mỹ đủ khả năng tạo khác biệt.