Người hâm mộ Gia Lai “cháy” cùng World Cup 2026

(GLO)- Khi trái bóng của World Cup 2026 chính thức lăn tại Bắc Mỹ, cách nửa vòng trái đất, người hâm mộ Gia Lai cũng bắt đầu hành trình ăn ngủ cùng ngày hội lớn nhất hành tinh của làng túc cầu.

Cùng xem World Cup qua màn ảnh lớn

World Cup 2026 được tổ chức ở 3 quốc gia trong khu vực Bắc Mỹ là Mỹ, Mexico và Canada với địa bàn rộng lớn. Do cách biệt địa lý ảnh hưởng đến múi giờ, các trận đấu diễn ra trong nhiều khung giờ khác nhau.

Nhiều người hâm mộ Gia Lai lựa chọn những địa điểm đông người để thưởng thức World Cup. Ảnh: Văn Ngọc

Theo giờ Việt Nam, các trận đấu kéo dài liên tục từ 23 giờ hôm trước đến 11 giờ hôm sau. Đặc biệt mỗi sáng thường có 3 khung giờ là 5 giờ, 8 giờ và 11 giờ tương đối thuận lợi cho người hâm mộ.

Nhận thấy nhu cầu tụ tập xem World Cup khá cao, nhiều cơ sở kinh doanh đã sẵn sàng trang thiết bị để trình chiếu các trận đấu phục vụ khách. Anh Cao Văn Đoàn – chủ quán CAO Coffee (71A Hùng Vương, phường Diên Hồng) chia sẻ: “Tôi đã đầu tư một chiếc máy chiếu cùng màn hình khoảng 200 inch để chuyên phát các trận đấu của U23 Việt Nam ở SEA Games 33 hay U23 Châu Á 2026 và bây giờ là World Cup . Trong khi mỗi người có thể dễ dàng theo dõi các trận đấu ngay trên điện thoại thông minh thì vẫn có nhiều người thích bầu không khí rộn ràng, sôi động khi cùng nhau tụ tập, cổ vũ bóng đá qua màn ảnh lớn”.

Đặc biệt, anh Đoàn sẵn sàng trình chiếu tất cả các khung giờ từ khuya đến sáng khiến nơi đây nhanh chóng trở thành địa điểm quen thuộc với những người hâm mộ phố núi.

Quán cà phê CAO Coffee trở thành địa điểm quen thuộc với người yêu mến trái bóng tròn ở phố núi. Ảnh: Văn Ngọc

Tại khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), nhà hàng ChillLax Garden cũng chuẩn bị máy chiếu trên màn hình Led lên đến hơn 500 inch. Với sức chứa khoảng 700 người, đây là một trong những tụ điểm xem bóng đá có quy mô lớn nhất tại khu vực Pleiku.

Anh Hồ Hiếu - quản lý của nhà hàng - cho hay: Ngoài các khách đến để ăn uống, nghe nhạc, nhà hàng nhận thấy có nhiều khách rất đam mê bóng đá và không muốn bỏ lỡ các trận cầu hay dù đang trên bàn nhậu.

Bởi vậy, nhà hàng đều mở các trận đấu ở khung giờ 23 giờ và 2 giờ trên màn hình lớn để nhiều người cùng theo dõi. “Trước World Cup, chúng tôi đã thử nghiệm với trận chung kết Champions League cũng diễn ra vào khung giờ 23 giờ và thu hút hàng trăm người theo dõi. Do đó, World Cup này chúng tôi vẫn tiếp tục chiếu bóng đá để khách có thêm trải nghiệm, có thể tụ tập cùng nhau xem bóng đá ở một không gian tươi trẻ, sôi động” - anh Hiếu hồ hởi nói.

Là một người hâm mộ bóng đá lâu năm, anh Hồ Sỹ Tuấn (phường Thống Nhất) hào hứng: “Mỗi khi các đội bóng lớn có trận đấu, anh em trong đội bóng phong trào của chúng tôi cũng thường xuyên tụ tập để xem cùng nhau. Năm nay, tôi dự đoán đội tuyển Pháp sẽ đăng quang vì họ có rất nhiều ngôi sao có thể tạo ra sự khác biệt trong đội hình”.

Đa dạng cách thưởng thức bóng đá

Trong khi đó, tại khu vực Quy Nhơn, bầu không khí bóng đá của ngày hội lớn nhất hành tinh cũng đã len lỏi vào từng góc phố, nẻo đường.

Nhiều quán cà phê ở khu vực Quy Nhơn bố trí màn hình lớn để khách theo dõi World Cup. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Tại các tuyến đường trung tâm như Phạm Hùng, Đô Đốc Bảo, Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn), nhiều quán cà phê bóng đá vẫn duy trì lượng khách nhất định trong buổi sáng. Người xem đến sớm để vừa thưởng thức cà phê, vừa theo dõi những diễn biến hấp dẫn của giải đấu.

Tại quán cà phê Sách trên đường Đô Đốc Bảo, ông Huỳnh Văn Hùng (phường Quy Nhơn Đông) chăm chú theo dõi màn trình diễn của các cầu thủ Argentina bên ly cà phê quen thuộc.

Ông Hùng bày tỏ: “World Cup luôn là sự kiện thể thao không thể bỏ lỡ suốt nhiều năm qua. Giờ tôi lớn tuổi rồi, không còn thức khuya được như trước nhưng cứ có trận hay là lại hẹn bạn bè ra quán cà phê ngồi xem cho có không khí. Xem bóng đá có người cùng bàn luận, cùng dự đoán tỷ số vẫn vui hơn nhiều”.

Theo ghi nhận, dù không còn xuất hiện những đêm trắng đông nghịt người cùng hò reo trước màn hình lớn như các kỳ World Cup trước, sức hút của giải đấu vẫn hiện diện trong đời sống thường nhật theo nhiều hình thức khác nhau.

Người hâm mộ Quy Nhơn vừa uống cà phê, vừa theo dõi các trận đấu hấp dẫn của World Cup. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Sự phát triển của công nghệ cùng các nền tảng phát sóng trực tuyến đã góp phần thay đổi cách thưởng thức bóng đá của công chúng. Người hâm mộ có thể theo dõi trận đấu tại quán cà phê, nơi làm việc hay trên chính chiếc điện thoại cá nhân của mình. Anh Lê Duy Khiêm (phường Quy Nhơn Nam) làm nghề sáng tạo nội dung tự do, cho biết anh thường theo dõi World Cup theo cách riêng để vừa bảo đảm tiến độ công việc, vừa không bỏ lỡ niềm đam mê bóng đá.

Trong lúc làm việc, anh luôn mở sẵn một tab để cập nhật tỷ số và diễn biến các trận đấu. Theo anh Khiêm, World Cup 2026 vẫn giữ được sức hút với chất lượng chuyên môn cao và sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu.

“Những yếu tố khách quan như múi giờ thi đấu đã phần nào làm thay đổi bầu không khí và thói quen thưởng thức bóng đá của người hâm mộ so với các kỳ World Cup trước. Nhưng đây vẫn là sự kiện bóng đá hấp dẫn khi quy tụ các danh thủ hàng đầu thế giới và người hâm mộ được chứng kiến họ cống hiến cho màu cờ sắc áo của đất nước mình thay vì các câu lạc bộ”-anh Khiêm bộc bạch.

Em Ngô Minh Huy (bìa trái) chăm chú theo dõi trận đấu bóng đá khi đi Thư viện tỉnh. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Không chỉ những người đã gắn bó với bóng đá từ lâu, World Cup năm nay còn tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ khán giả nhỏ tuổi. Tại Thư viện tỉnh Gia Lai trong sáng 17-6, em Ngô Minh Huy (SN 2014, phường Quy Nhơn Đông) vẫn chăm chú theo dõi các diễn biến của giải đấu trên thiết bị cá nhân.

“Vì đang nghỉ hè nên sáng nay em đến thư viện đọc sách rồi tranh thủ xem các trận đấu của những đội tuyển em yêu thích” - Huy chia sẻ.