World Cup 2026: Link xem bóng đá trận Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay vào lúc 10 giờ ngày 20-6

(GLO)- Theo lịch thi đấu vòng bảng World Cup 2026, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chạm trán Paraguay vào lúc 10 giờ ngày 20-6 (giờ Việt Nam) trong khuôn khổ bảng D. Trận đấu diễn ra tại khu vực Vịnh San Francisco, Mỹ.

Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội khi đều đang cần điểm để cải thiện vị trí tại bảng đấu sau lượt trận mở màn. Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, trong khi Paraguay cũng quyết tâm giành kết quả thuận lợi để nuôi hy vọng đi tiếp.

Thăm dò ý kiến Dự đoán kết quả trận Thổ Nhĩ Kỳ - Paraguay 1. Thổ Nhĩ Kỳ thắng 2. Paraguay thắng 3. Hòa Gửi Xem kết quả

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Link xem trực tiếp Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay

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Lực lượng ra quân của 2 đội:

Thổ Nhĩ Kỳ được kỳ vọng tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với những gương mặt nổi bật như thủ môn Uğurcan Çakır; các hậu vệ Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; tuyến giữa có Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek cùng bộ ba hỗ trợ tấn công Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız; tiền đạo cắm là Kerem Aktürkoğlu.

Trong khi đó, Paraguay nhiều khả năng ra sân với đội hình gồm thủ môn Gill; các hậu vệ Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Maidana; hàng tiền vệ Bobadilla, Cubas, Diego Gómez, Julio Enciso, Miguel Almirón; tiền đạo Antonio Sanabria.

Thống kê 5 trận gần nhất