Link xem trực tiếp CH Séc vs Nam Phi 23h trên VTV hôm nay 18/6

(GLO)- CH Séc vs Nam Phi diễn ra lúc 23h00 ngày 18/6 tại Atlanta, Mỹ. Trận đấu được trực tiếp trên VTV3, VTV10, VTVgo và dự kiến có VTV6.

Trận CH Séc vs Nam Phi thuộc lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026. Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên hệ thống kênh của VTV.

Theo lịch phát sóng tham khảo tại Việt Nam, trận CH Séc vs Nam Phi được phát trên:

VTV3

VTV10

VTVgo

VTV6, dự kiến tùy lịch phân kênh

Hình minh họa

Link xem trực tiếp CH Séc vs Nam Phi chính thức

VTVgo: https://vtvgo.vn/

VTV3 trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1%2C3.html

VTV6 trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1%2C13.html

Khán giả nên truy cập VTVgo trước giờ bóng lăn để kiểm tra kênh phát chính xác, do lịch phân kênh có thể thay đổi tùy thời điểm.

Thời gian, địa điểm thi đấu CH Séc vs Nam Phi

Trận đấu: CH Séc vs Nam Phi

Giải đấu: World Cup 2026

Bảng: A

Thời gian: 23h00 ngày 18/6/2026, giờ Việt Nam

Giờ quốc tế: 16h00 UTC ngày 18/6/2026

Địa điểm: Mercedes-Benz Stadium/Atlanta Stadium

Thành phố: Atlanta, Mỹ

Đây là trận đấu rất quan trọng với cả hai đội sau khi cùng thất bại ở lượt mở màn. CH Séc thua Hàn Quốc 1-2, còn Nam Phi thua Mexico 0-2. Vì vậy, đội nào tiếp tục mất điểm sẽ rơi vào thế rất khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Nhận định CH Séc vs Nam Phi

CH Séc bước vào trận đấu này với áp lực phải thắng. Ở trận ra quân gặp Hàn Quốc, đội bóng châu Âu từng vượt lên nhờ bàn thắng của Ladislav Krejci nhưng sau đó để đối thủ lội ngược dòng. Điểm tích cực của CH Séc là khả năng chơi bóng bổng, tận dụng tình huống cố định và những pha tạt bóng cho Patrik Schick.

HLV Miroslav Koubek thừa nhận CH Séc và Nam Phi đang ở cùng hoàn cảnh sau lượt trận đầu tiên, đồng thời nhấn mạnh đội bóng của ông phải tập trung tối đa để giành điểm. Nhà cầm quân này cũng cho rằng Nam Phi có thể thay đổi cách tiếp cận, không còn chơi với hệ thống phòng ngự 5 người như trận gặp Mexico.

Nam Phi bị đánh giá bất lợi hơn về lực lượng. Đội bóng châu Phi không chỉ thua Mexico 0-2 mà còn mất người vì thẻ đỏ. Themba Zwane bị FIFA treo giò 3 trận, trong khi Sphephelo Sithole cũng vắng mặt vì án phạt sau thẻ đỏ ở trận mở màn. Điều này khiến HLV Hugo Broos phải điều chỉnh tuyến giữa.

Về thế trận, CH Séc nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng chủ động hơn, khai thác chiều cao của Patrik Schick, Tomas Soucek và Ladislav Krejci trong các pha bóng cố định. Nam Phi sẽ trông chờ tốc độ của Oswin Appollis, khả năng pressing của Lyle Foster và kinh nghiệm của thủ môn Ronwen Williams.

Nếu Nam Phi không cải thiện khả năng giữ bóng và hạn chế sai lầm cá nhân, họ rất dễ bị cuốn vào thế trận bóng bổng của CH Séc. Ngược lại, nếu đại diện châu Phi tạo được nhịp phản công tốt, trận đấu có thể trở nên khó đoán hơn.

Thông tin lực lượng CH Séc vs Nam Phi

CH Séc không ghi nhận ca chấn thương hoặc án treo giò mới sau trận thua Hàn Quốc. Patrik Schick, Tomas Soucek, Ladislav Krejci, Vladimir Coufal và Lukas Provod đều sẵn sàng đá chính. HLV Miroslav Koubek nhiều khả năng tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-2-1, ưu tiên sức mạnh không chiến và khả năng pressing tầm trung.

Nam Phi gặp khó khăn lớn vì án treo giò. Themba Zwane bị FIFA treo giò 3 trận sau thẻ đỏ ở trận gặp Mexico. Sphephelo Sithole cũng vắng mặt vì thẻ đỏ, khiến tuyến giữa của HLV Hugo Broos bị xáo trộn. Thalente Mbatha có thể được kéo vào đá cặp cùng Jayden Adams, trong khi Teboho Mokoena nhiều khả năng chơi cao hơn để hỗ trợ Lyle Foster.

Kết quả 5 trận gần nhất của CH Séc

Hàn Quốc 2-1 CH Séc, World Cup 2026

CH Séc 3-1 Guatemala, giao hữu quốc tế

CH Séc 2-1 Kosovo, giao hữu quốc tế

CH Séc 2-2 Đan Mạch, play-off vòng loại World Cup khu vực châu Âu

CH Séc 2-2 CH Ireland, play-off vòng loại World Cup khu vực châu Âu

CH Séc chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất, nhưng thất bại đó lại đến đúng ở trận ra quân World Cup 2026. Đội bóng châu Âu vẫn có nền tảng tấn công khá ổn, ghi bàn ở cả 5 trận gần nhất.

Kết quả 5 trận gần nhất của Nam Phi

Mexico 2-0 Nam Phi, World Cup 2026

Nam Phi 1-0 Jamaica, giao hữu quốc tế

Nam Phi 0-0 Nicaragua, giao hữu quốc tế

Nam Phi 1-2 Panama, giao hữu quốc tế

Nam Phi 1-1 Panama, giao hữu quốc tế

Nam Phi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Vấn đề lớn nhất của đội bóng này là khả năng tạo cơ hội và duy trì sự tập trung trong các thời điểm then chốt.

Đối đầu CH Séc vs Nam Phi gần nhất

Trong lịch sử, CH Séc và Nam Phi từng gặp nhau 1 lần ở cấp đội tuyển quốc gia. Trận đấu diễn ra ngày 13/12/1997 tại FIFA Confederations Cup và kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Thành tích đối đầu:

Số trận: 1

CH Séc thắng: 0

Nam Phi thắng: 0

Hòa: 1

Tỷ số gần nhất: Nam Phi 2-2 CH Séc, FIFA Confederations Cup 1997

Sau gần 29 năm, hai đội mới lại gặp nhau ở một giải đấu lớn.

Đội hình xuất phát CH Séc vs Nam Phi dự kiến

CH Séc dự kiến đá 3-4-2-1:

Kovar; Hranac, Chaloupek, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Sulc, Provod; Schick.

Nam Phi dự kiến đá 4-2-3-1:

Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon, Aubrey Modiba; Jayden Adams, Thalente Mbatha; Oswin Appollis, Teboho Mokoena, Tshepang Moremi; Lyle Foster.

Dự đoán tỷ số CH Séc vs Nam Phi

CH Séc có lợi thế về thể hình, khả năng không chiến và chất lượng dứt điểm của Patrik Schick. Nam Phi có tốc độ ở biên nhưng mất hai tiền vệ vì án treo giò, khiến khả năng kiểm soát trung tuyến bị ảnh hưởng.

Nếu không có biến cố thẻ phạt hoặc sai lầm cá nhân, CH Séc là đội sáng cửa giành 3 điểm hơn.