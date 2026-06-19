Kênh xem trực tiếp Mexico vs Hàn Quốc 8h 19/6: Đội hình ra sân chính thức

(GLO)- Mexico vs Hàn Quốc diễn ra lúc 8h00 ngày 19/6 tại Estadio Akron, Mexico. Trận đấu được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9 và VTVgo.

Trận Mexico vs Hàn Quốc thuộc lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026, diễn ra lúc 8h00 sáng nay 19/6 theo giờ Việt Nam.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên các kênh:

VTV3

VTV6

VTV9

VTVgo

Hình minh họa

Link xem trực tiếp Mexico vs Hàn Quốc

Xem trực tiếp trên VTVgo: https://vtvgo.vn/

Xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1%2C3.html

Xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1%2C13.html

Xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1%2C39.html

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Thời gian, địa điểm thi đấu Mexico vs Hàn Quốc

Trận đấu: Mexico vs Hàn Quốc

Giải đấu: World Cup 2026

Bảng: A

Thời gian: 8h00 ngày 19/6/2026, giờ Việt Nam

Giờ quốc tế: 01h00 UTC ngày 19/6/2026

Địa điểm: Estadio Akron/Guadalajara Stadium

Thành phố: Zapopan, Guadalajara, Mexico

Đây là trận đấu tâm điểm của bảng A khi Mexico và Hàn Quốc cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên. Mexico thắng Nam Phi 2-0, còn Hàn Quốc ngược dòng đánh bại CH Séc 2-1.

Nhận định Mexico vs Hàn Quốc

Mexico bước vào trận đấu này với lợi thế lớn về sân bãi, tinh thần và vị trí trên bảng xếp hạng. Ở trận ra quân, đội chủ nhà đánh bại Nam Phi 2-0 nhờ các bàn thắng của Julián Quiñones và Raúl Jiménez. Chiến thắng đó giúp Mexico tạm dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số tốt hơn Hàn Quốc.

Điểm mạnh của Mexico là sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Raúl Jiménez vẫn là trung phong quan trọng, Julián Quiñones đem lại tốc độ và khả năng gây áp lực, trong khi Roberto Alvarado tạo đột biến ở biên. Ở tuyến giữa, Gilberto Mora là nhân tố đáng chú ý khi được trao cơ hội đá chính ở tuổi rất trẻ.

Tuy nhiên, Mexico không có César Montes vì án treo giò. Đây là mất mát đáng kể ở hàng thủ, buộc HLV Javier Aguirre phải kéo Edson Álvarez xuống chơi trung vệ. Điều này có thể ảnh hưởng tới khả năng kiểm soát tuyến giữa của đội chủ nhà.

Hàn Quốc cũng có khởi đầu thuận lợi khi thắng CH Séc 2-1. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung-bo, đội bóng châu Á duy trì sơ đồ 3-4-2-1, ưu tiên tốc độ chuyển trạng thái và khả năng phối hợp giữa Son Heung-min, Lee Kang-in và Lee Jae-sung.

Trận đấu này nhiều khả năng diễn ra với cường độ cao. Mexico có lợi thế sân nhà và thể hình, nhưng Hàn Quốc sở hữu tốc độ, khả năng pressing và những cầu thủ đủ sức tạo đột biến. Nếu Son Heung-min và Lee Kang-in có nhiều khoảng trống, hàng thủ Mexico sẽ gặp áp lực lớn.

Thông tin lực lượng Mexico vs Hàn Quốc

Mexico vắng César Montes vì án treo giò sau thẻ đỏ ở trận thắng Nam Phi. HLV Javier Aguirre sử dụng Edson Álvarez ở hàng phòng ngự, trong khi Raúl Rangel tiếp tục bắt chính. Trên hàng công, Raúl Jiménez, Julián Quiñones và Roberto Alvarado đều đá chính.

Hàn Quốc có lực lượng mạnh. Son Heung-min tiếp tục lĩnh xướng hàng công. Lee Kang-in và Lee Jae-sung đá hỗ trợ phía sau, trong khi Kim Min-jae là thủ lĩnh hàng phòng ngự 3 người. Oh Hyun-gyu, người ghi bàn quyết định ở trận thắng CH Séc, ngồi dự bị.

Kết quả 5 trận gần nhất của Mexico

Mexico 2-0 Nam Phi

Mexico 5-1 Serbia

Mexico 1-0 Australia

Mexico 2-0 Ghana

Mexico 1-1 Bỉ

Mexico đang có phong độ ổn định. Đội bóng của HLV Javier Aguirre thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 11 bàn và chỉ thủng lưới 2 bàn.

Kết quả 5 trận gần nhất của Hàn Quốc

Hàn Quốc 2-1 CH Séc

Hàn Quốc 1-0 El Salvador

Hàn Quốc 5-0 Trinidad & Tobago

Áo 1-0 Hàn Quốc

Hàn Quốc 0-4 Bờ Biển Ngà

Hàn Quốc thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Đại diện châu Á cho thấy khả năng phản ứng tốt sau thất bại, đặc biệt là màn ngược dòng trước CH Séc ở lượt trận mở màn World Cup 2026.

Đối đầu Mexico vs Hàn Quốc gần nhất

Mexico và Hàn Quốc có lịch sử đối đầu khá nhiều ở cấp đội tuyển quốc gia. Theo thống kê quốc tế, Mexico nhỉnh hơn với 8 chiến thắng, Hàn Quốc thắng 4 trận, hai đội hòa 2 trận.

Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa 2-2 vào năm 2025. Riêng tại World Cup, Mexico từng thắng Hàn Quốc 3-1 năm 1998 và 2-1 năm 2018.

Điều này cho thấy Mexico có lợi thế lịch sử, nhưng Hàn Quốc hiện tại là đối thủ rất khó chịu nhờ tốc độ, thể lực và khả năng pressing liên tục.

Đội hình xuất phát Mexico vs Hàn Quốc chính thức

Mexico đá sơ đồ 4-1-4-1:

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Érik Lira; Roberto Alvarado, Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones; Raúl Jiménez.

Hàn Quốc đá sơ đồ 3-4-2-1:

Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seok; Lee Kang-in, Lee Jae-sung; Son Heung-min.

Dự đoán tỷ số Mexico vs Hàn Quốc

Mexico có lợi thế sân nhà, phong độ ổn định và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn. Tuy nhiên, Hàn Quốc không phải đối thủ dễ bị áp đặt, nhất là khi Son Heung-min và Lee Kang-in đều có thể tạo khác biệt trong những pha chuyển trạng thái nhanh.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ có bàn thắng cho cả hai đội. Mexico được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự cổ vũ của khán giả nhà và chất lượng dứt điểm của Raúl Jiménez.