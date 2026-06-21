Link xem trực tiếp Tunisia vs Nhật Bản 11h trên VTV hôm nay 21/6

(GLO)- Tunisia vs Nhật Bản diễn ra lúc 11h00 ngày 21/6 tại Estadio BBVA, Mexico. Trận đấu được trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTVgo.

Trận Tunisia vs Nhật Bản thuộc lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026, diễn ra lúc 11h00 hôm nay 21/6 theo giờ Việt Nam.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên các kênh:

VTV3

VTV6

VTVgo

TV360

FPT Play

Hình minh họa

Link xem trực tiếp Tunisia vs Nhật Bản

Xem trực tiếp trên VTVgo: https://vtvgo.vn/

Xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn

Xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn

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Thời gian, địa điểm thi đấu Tunisia vs Nhật Bản

Trận đấu: Tunisia vs Nhật Bản

Giải đấu: World Cup 2026

Bảng: F

Thời gian: 11h00 ngày 21/6/2026, giờ Việt Nam

Giờ quốc tế: 04h00 UTC ngày 21/6/2026

Địa điểm: Estadio BBVA/Monterrey Stadium

Thành phố: Guadalupe, Monterrey, Mexico

Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng ở bảng F. Nhật Bản cần chiến thắng để mở rộng cơ hội đi tiếp sau trận hòa Hà Lan 2-2 ở lượt ra quân. Tunisia buộc phải có điểm sau thất bại nặng nề 1-5 trước Thụy Điển.

Nhận định Tunisia vs Nhật Bản

Tunisia bước vào trận đấu trong tình thế rất khó. Thất bại 1-5 trước Thụy Điển không chỉ khiến đại diện Bắc Phi rơi xuống cuối bảng F mà còn kéo theo biến động lớn trên băng ghế huấn luyện. HLV Sabri Lamouchi mất ghế sau lượt trận đầu tiên, trong khi Herve Renard được bổ nhiệm với nhiệm vụ cấp tốc là cứu vãn hy vọng đi tiếp.

Sự xuất hiện của Renard có thể giúp Tunisia cải thiện tinh thần và tổ chức phòng ngự. Nhà cầm quân người Pháp từng tạo dấu ấn ở World Cup 2022 khi dẫn Saudi Arabia thắng Argentina, vì vậy ông hiểu rõ cách chuẩn bị cho những trận đấu bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, thời gian làm việc quá ngắn khiến Tunisia khó có thể thay đổi toàn diện chỉ sau vài ngày.

Nhật Bản được đánh giá cao hơn nhờ lối chơi ổn định, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái tốt. Ở lượt mở màn, “Samurai xanh” hòa Hà Lan 2-2 trong trận đấu cho thấy bản lĩnh đáng nể. Dù hai lần bị dẫn trước, Nhật Bản vẫn biết cách trở lại nhờ sự linh hoạt trong cách tấn công và khả năng khai thác khoảng trống tốt.

Điểm đáng chú ý là Nhật Bản không có Takefusa Kubo vì chấn thương. HLV Hajime Moriyasu vì thế đặt niềm tin vào Daichi Kamada, Junya Ito, Ritsu Doan, Keito Nakamura và Ayase Ueda trên hàng công. Đây vẫn là nhóm cầu thủ đủ tốc độ, kỹ thuật và tính tổ chức để gây áp lực liên tục lên hàng thủ Tunisia.

Về thế trận, Tunisia có thể nhập cuộc thận trọng hơn, ưu tiên phòng ngự số đông và chờ phản công. Nhật Bản nhiều khả năng kiểm soát bóng, kéo giãn hai biên rồi tìm khoảng trống phía sau các hậu vệ cánh Tunisia. Nếu ghi bàn sớm, đại diện châu Á có thể mở ra trận đấu thuận lợi.

Thông tin lực lượng Tunisia vs Nhật Bản

Tunisia không ghi nhận ca vắng mặt lớn vì chấn thương hoặc án treo giò. HLV Herve Renard thay đổi đáng kể đội hình so với trận thua Thụy Điển, trong đó Aymen Dahmen bắt chính thay Abdelmouhib Chamakh. Hàng thủ được gia cố với Dylan Bronn, Montassar Talbi, Omar Rekik, Ali Abdi và Yan Valery. Tuyến giữa có Hannibal Mejbri và đội trưởng Ellyes Skhiri.

Nhật Bản mất Takefusa Kubo vì chấn thương. Đây là tổn thất đáng kể về khả năng sáng tạo, nhưng HLV Hajime Moriyasu vẫn còn nhiều phương án chất lượng như Daichi Kamada, Junya Ito, Ritsu Doan và Keito Nakamura. Takehiro Tomiyasu trở lại đội hình chính, giúp hàng thủ Nhật Bản chắc chắn hơn.

Kết quả 5 trận gần nhất của Tunisia

Thụy Điển 5-1 Tunisia

Bỉ 5-0 Tunisia

Áo 1-0 Tunisia

Canada 0-0 Tunisia

Haiti 0-1 Tunisia

Tunisia đang có phong độ đáng lo. Đội bóng Bắc Phi thua 3 trận liên tiếp và thủng lưới 11 bàn trong 3 trận gần nhất. Khả năng phòng ngự là vấn đề lớn nhất của Tunisia trước trận gặp Nhật Bản.

Kết quả 5 trận gần nhất của Nhật Bản

Hà Lan 2-2 Nhật Bản

Nhật Bản 1-0 Iceland

Anh 0-1 Nhật Bản

Scotland 0-1 Nhật Bản

Nhật Bản 3-0 Bolivia

Nhật Bản bất bại 5 trận gần nhất, thắng 4 và hòa 1. Đáng chú ý, đội bóng của HLV Hajime Moriyasu giữ sạch lưới 4/5 trận này trước khi hòa Hà Lan 2-2 ở lượt mở màn World Cup 2026.

Đối đầu Tunisia vs Nhật Bản gần nhất

Tunisia và Nhật Bản từng gặp nhau 4 lần ở cấp đội tuyển quốc gia kể từ năm 2002. Nhật Bản thắng 3 trận, Tunisia thắng 1 trận, không có trận hòa.

Lần đối đầu gần nhất diễn ra ngày 17/10/2023, Nhật Bản thắng Tunisia 2-0 tại Kobe. Hai bàn thắng của Nhật Bản được ghi bởi Kyogo Furuhashi và Junya Ito. Kết quả này cho thấy Nhật Bản đang có lợi thế rõ rệt về lịch sử đối đầu gần đây.

Đội hình xuất phát Tunisia vs Nhật Bản chính thức

Tunisia đá sơ đồ 5-3-2:

Aymen Dahmen; Yan Valery, Ali Abdi, Montassar Talbi, Omar Rekik, Dylan Bronn; Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Anis Ben Slimane; Sebastian Tounekti, Elias Saad.

Nhật Bản đá sơ đồ 3-4-3:

Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Junya Ito, Ao Tanaka, Ayase Ueda.

Dự đoán tỷ số Tunisia vs Nhật Bản

Nhật Bản được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định, chất lượng nhân sự đồng đều và lối chơi có hệ thống. Tunisia có thể cải thiện tinh thần dưới thời Herve Renard, nhưng hàng thủ vừa thủng lưới quá nhiều và rất khó đứng vững trước tốc độ của Nhật Bản.

Nếu Junya Ito, Keito Nakamura và Ritsu Doan khai thác tốt hai biên, Nhật Bản có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Tunisia vẫn có thể gây khó chịu bằng thể lực và bóng dài, nhưng khả năng tạo bất ngờ không cao.