Thất thủ trước Nam Phi, Hàn Quốc đứng trước nguy cơ bị loại sớm

(GLO)- Khởi đầu World Cup 2026 như mơ với chiến thắng đầu tay trước Cộng hòa Séc, nhưng 2 thất bại liên tiếp khiến Hàn Quốc lâm nguy khi đứng trước nguy cơ bị loại sớm từ vòng bảng.

Thất bại 0-1 trước chủ nhà Mexico ở lượt đấu thứ 2 đã đẩy đội bóng xứ sở kim chi vào thế khó. Họ buộc phải thắng Nam Phi ở lượt cuối để nắm giữ quyền tự quyết cho số phận của mình.

Hàn Quốc (trái) bất lực trước hàng thủ của Nam Phi. Ảnh: AP

Trong khi đó, Nam Phi cũng không còn cách nào khác ngoài 1 chiến thắng nếu không muốn sớm xách va li về nước ngay từ vòng bảng.

Hàn Quốc chủ động tấn công trước Nam Phi

Tuy nhiên trong trận cầu mang tính chất “sinh tử”, cả 2 đều không nhập cuộc mạo hiểm. Hàn Quốc là những người chủ động cầm bóng chơi tấn công nhưng không đủ nhân sự để tạo nên sự khác biệt trước hàng thủ đông người của đối phương.

Nam Phi có nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt hơn trước Hàn Quốc

Với đại diện của lục địa đen, họ chỉ trông chờ vào những tình huống phản công cũng như những pha bóng cố định. Và thực tế chính Nam Phi mới là những người tạo được cơ hội ăn bàn rõ rệt hơn.

Phút 30, các chân sút Nam Phi tung liên tiếp 2 cú dứt điểm ở cự ly gần nhưng phản xạ xuất thần của thủ thành Kim Seung-gyu đã cứu cho Hàn Quốc 1 bàn thua.

Nam Phi đã giành ngôi nhì bảng để đi tiếp vào vòng knock-out. Ảnh: AP

Hiệp 2 cũng có kịch bản tương tự hiệp đấu thứ nhất khi đội bóng xứ sở kim chi tỏ ra khá bế tắc trong mặt trận tấn công. Còn với Nam Phi, họ luôn tỏ ra nguy hiểm trong các tình huống phản công.

Và điều gì đến cũng phải đến, phút 63, sau pha căng ngang của đồng đội, Maseko tung cú dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số 1-0.

Bị dồn vào thế khó, Hàn Quốc buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công. Son Heung-min cũng được tung vào sân để kỳ vọng tạo ra sự khác biệt.

Tuy nhiên, trước hàng thủ được bố trí chặt chẽ của Nam Phi, Hàn Quốc đành bất lực và nhận lấy thất bại 0-1.

Ở trận đấu cùng giờ ở bảng A, Mexico đã đánh bại Cộng hòa Séc với tỷ số 3-0. Với kết quả này, Nam Phi đã giành ngôi nhì bảng với 4 điểm, Hàn Quốc xếp thứ 3 với 3 điểm đồng nghĩa với nguy cơ bị loại khá cao.