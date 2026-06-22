Làn sóng dịch chuyển từ báo điện tử sang YouTube tại Hàn Quốc

(GLO)- Thói quen tiếp nhận thông tin của người dân Hàn Quốc đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ các cổng thông tin và báo điện tử truyền thống sang nền tảng video trực tuyến, đặc biệt là YouTube.

Xu hướng này được chứng minh rõ nét qua các số liệu thống kê mới nhất vừa được công bố.

YouTube đang viết lại bản đồ tin tức. Ảnh minh hoạ: A.N/Bnews/vnanet.vn

Theo khảo sát khán giả truyền thông năm 2025 của Quỹ Báo chí Hàn Quốc, tỉ lệ người xem tin tức hằng ngày qua các nền tảng video trực tuyến đã tăng vọt từ 18,4% lên 30% chỉ trong vòng một năm.

Đồng thời, báo cáo tin tức kỹ thuật số 2026 của Viện Báo chí Reuters cũng ghi nhận có tới 49% người Hàn Quốc theo dõi tin tức qua YouTube, bỏ xa mức trung bình 31% của các quốc gia được khảo sát.

Ở chiều ngược lại, tầm ảnh hưởng của các cổng thông tin điện tử truyền thống lại ghi nhận sự suy giảm nghiêm trọng khi tỉ lệ sử dụng giảm xuống còn 66,5%, mức thấp nhất kể từ khi cuộc khảo sát này được thực hiện.

Nguyên nhân cốt lõi của làn sóng này đến từ cơ chế thuật toán cá nhân hóa cực kỳ hiệu quả của YouTube. Thay vì phải chủ động tìm kiếm trên báo điện tử như trước, người dùng giờ đây được tiếp cận các bản tin, bình luận thời sự hay các sự kiện nóng một cách hoàn toàn tự động thông qua các đề xuất trên trang chủ và mục Shorts.

Trước sự thay đổi toàn diện trong thị hiếu của công chúng, các cơ quan báo chí chính thống tại Hàn Quốc buộc phải chuyển mình để thích ứng nhằm tìm kiếm cơ hội sống còn.

Nhiều tòa soạn đang tăng cường nguồn lực đầu tư cho định dạng video, các chương trình phát trực tiếp và xây dựng những nội dung chuyên biệt dành riêng cho nền tảng YouTube với mục đích giữ chân khán giả.

Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng đi kèm với không ít hệ lụy đối với môi trường thông tin đại chúng. Giới chuyên môn đưa ra lời cảnh báo sâu sắc rằng việc công chúng phụ thuộc quá lớn vào một nền tảng do thuật toán dẫn dắt có thể làm gia tăng rủi ro lan truyền tin giả, các nội dung giật gân, câu khách, từ đó gây ra những tác động tiêu cực và làm sai lệch dư luận xã hội.