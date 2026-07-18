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U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai thua trận thứ 2 liên tiếp

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Được đón tiếp U17 SHB Đà Nẵng trên sân nhà Pleiku vào chiều 18-7, các cầu thủ U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp tục gây thất vọng khi phải nếm trải nỗi buồn thất bại.

Sau trận đầu tiên để thua đậm đà, U17 LPBank HAGL bước vào trận đấu với U17 SHB Đà Nẵng trong thế buộc phải thắng nếu không muốn cơ hội vào tứ kết vòng chung kết U17 Quốc gia trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

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U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai thua trận thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Văn Ngọc

Đội bóng Đà thành được xem là mục tiêu nằm trong tầm với của đội chủ nhà khi họ cũng trắng tay ở lượt ra quân. U17 LPBank HAGL chủ động cầm bóng chơi tấn công song tương đối bế tắc trước sự chắc chắn của hàng phòng ngự đối phương.

Ở chiều ngược lại, đội khách cũng không ít lần uy hiếp khung thành của đội bóng trẻ phố núi. Và đầu hiệp 2, U17 SHB Đà Nẵng đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha đánh đầu của Đình Phong.

Đội chủ nhà đã nỗ lực dồn đội hình chơi tấn công hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, mọi phương án tìm đến khung thành đối phương đều trở nên vô vọng để rồi U17 LPBank HAGL phải nhận trận thua với tỷ số 0-1.

2 trận thua liên tiếp khiến thầy trò huấn luyện viên Bùi Xuân Hiếu có 0 điểm cùng hiệu số -4. Qua đó, cơ hội đi tiếp vào tứ kết gần như khép lại với đội bóng trẻ phố núi.

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