Hơn 80 vận động viên tranh tài môn pickleball tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 19-6, tại sân Pickleball City Mountain (300 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng) Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc môn pickleball trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026.

Môn pickleball quy tụ hơn 80 vận động viên (VĐV) đến từ 21 đơn vị xã, phường của tỉnh Gia Lai tham gia tranh tài. Các VĐV thi đấu ở 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Các trận đấu được chia bảng và thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Mỗi trận gồm 1 set 15 điểm; VĐV hoặc cặp VĐV giành chiến thắng khi đạt đủ điểm số quy định và tạo cách biệt tối thiểu 2 điểm so với đối thủ. Giải đấu dự kiến bế mạc vào ngày 21-6.

Đây là lần đầu tiên môn pickleball được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao. Việc đưa môn thể thao mới này vào tranh tài góp phần đa dạng các nội dung của đại hội, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cộng đồng.