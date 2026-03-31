Giải đua xe đạp các CLB tỉnh Gia Lai mở rộng 2026: Hấp dẫn với những màn so tài tốc độ

(GLO)- Giải đua xe đạp các CLB tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026 không chỉ hấp dẫn với những màn so tài tốc độ, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đam mê thể thao trong cộng đồng.

Tham dự Giải đua xe đạp các CLB tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026 có 134 vận động viên (VĐV) đến từ 15 CLB thuộc các địa phương: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Gia Lai…

Các tay đua tranh tài ở 3 nhóm tuổi: nhóm nam trẻ từ 16 - 39 tuổi (SN 2010 - 1987) và nam trung niên từ 40 - 49 tuổi (SN 1986 - 1977) thi đấu cự ly 36 km; nam cao tuổi từ 50 tuổi trở lên (SN 1976 trở về trước) thi đấu cự ly 30 km.

Giải đua xe đạp các CLB tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026 thu hút đông đảo VĐV trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài, tạo nên không khí sôi động và hấp dẫn. Ảnh: H.V

Giải đấu được tổ chức với thể thức xuất phát đồng hàng theo từng nhóm tuổi, tính thành tích cá nhân và đồng đội để xếp hạng. Lộ trình là xuất phát tại cổng đường Nguyễn Tất Thành - vòng xoay đồng hồ Trường Chinh - ôm trái Lê Duẩn - Vũ Bảo - Nguyễn Tất Thành - về đích tại cổng đường xuất phát Nguyễn Tất Thành.

Để đảm bảo tính cạnh tranh, Ban tổ chức đã phân chia các nhóm tuổi phù hợp, tạo điều kiện để các VĐV ở nhiều lứa tuổi đều có cơ hội tham gia thi đấu.

Các VĐV liên tục bám đuổi nhau quyết liệt trên đường đua, tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn và kịch tính. Ảnh: H.V

Lần đầu tiên đến Gia Lai tham dự giải đua, VĐV Hồ Xuân Duy (SN 1988, CLB C5 Hà Nội) đã để lại ấn tượng với kỹ thuật khéo léo và chiến thuật thông minh, qua đó giành giải nhất nhóm trẻ.

Anh Duy cho biết thường xuyên tham gia các giải đua từ Bắc vào Nam. Để chuẩn bị cho giải lần này, anh đã đến Quy Nhơn làm quen đường đua trước ngày thi đấu chính thức một ngày. Với lối chơi thiên về sức bền, anh thừa nhận để giành giải nhất nhóm trẻ, bản thân đã phải nỗ lực rất nhiều.

“Vòng đua ở giải đấu này tuy ngắn, nhưng lại đầy thách thức bởi mức độ nắng và sức gió. Cuộc đua vì vậy càng hấp dẫn hơn. Khi nhìn thấy các tay đua khác chậm lại, tôi đã dốc hết sức bứt tốc và phải mất 3 - 4 lần tăng tốc mới có thể tách được nhóm. Tôi rất vui với chiến thắng hôm nay” - anh Duy chia sẻ.

Các VĐV hoàn thành đường đua trong sự cổ vũ nhiệt tình của người dân. Ảnh: H.V

Là VĐV lớn tuổi nhất tham dự giải, ông Phạm Văn Phước (SN 1966, CLB Ninh Thuận) gây ấn tượng bởi tinh thần thi đấu bền bỉ và niềm đam mê với bộ môn xe đạp. Ông cho biết bản thân duy trì tập luyện thường xuyên, hễ có giải đấu là sẵn sàng tham gia để giao lưu.

Chia sẻ về giải đấu, ông Phước cho biết: “Ban tổ chức làm việc rất chuyên nghiệp, công tác điều hành chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để các VĐV thi đấu an toàn, cống hiến hết mình. Không khí giải rất sôi nổi, thân thiện, để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp”.

Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, giải đấu mang sứ mệnh lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai với một hành trình mới, khí thế mới. Đối với các VĐV tỉnh nhà, đây còn là dịp thể hiện niềm tự hào khi được thi đấu trên chính quê hương, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè gần xa.

Giải đấu được tổ chức trong khuôn khổ hưởng ứng Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến người dân và du khách. Ảnh: H.V

VĐV Nguyễn Nam Cực, tay đua của Team Quy Nhơn, bày tỏ niềm vui khi địa phương tổ chức giải đấu, tạo sân chơi bổ ích cho các VĐV phong trào.

“Giải đấu diễn ra khi tỉnh tổ chức nhiều sự kiện hưởng ứng Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia càng làm tăng thêm ý nghĩa. Đối với các VĐV, tôi tin mọi người đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đơn vị, phát huy tinh thần thể thao và quyết tâm cao nhất.

Còn với Team Quy Nhơn, đây là dịp để anh em giao lưu, gắn kết, lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng và giới thiệu hình ảnh một Gia Lai thân thiện đến mọi người” - anh Cực chia sẻ.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bùi Trung Hiếu, ngoài mục đích lan tỏa tinh thần thể thao, giải đấu còn là hoạt động góp phần thu hút du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong thời gian qua, phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh phát triển đa dạng về bộ môn và hình thức, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Thông qua thể thao, những người cùng đam mê có cơ hội kết nối, qua đó thắt chặt tình đoàn kết và tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức về rèn luyện thân thể.

“Việc tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng đã tạo nền tảng quan trọng để phong trào thể thao phát triển mạnh mẽ. Qua các năm tổ chức, giải đấu không chỉ tăng về số lượng VĐV tham gia mà chất lượng chuyên môn cũng ngày càng được nâng cao, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và xây dựng hình ảnh địa phương năng động, phát triển” - ông Bùi Trung Hiếu nói.