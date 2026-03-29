Sôi động Giải đua xe đạp các CLB tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026

(GLO)- Sáng 29-3, tại phường Quy Nhơn đã diễn ra Giải đua xe đạp các câu lạc bộ (CLB) tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026.

Giải đua xe đạp các CLB tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026 thu hút sự tham gia của 134 vận động viên (VĐV) thuộc 15 đội trong và ngoài tỉnh.

Giải tổ chức thi đấu ở 3 nhóm tuổi: nhóm trẻ từ 16 - 39 tuổi và nhóm nam trung niên từ 40 - 49 tuổi thi đấu cự ly 36 km; nhóm nam cao tuổi từ 50 tuổi trở lên thi đấu cự ly 30 km.

Giải đấu nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thu hút và gắn kết cộng đồng những người yêu thích bộ môn xe đạp.

Các VĐV thi đấu theo lộ trình: xuất phát tại cổng đường Nguyễn Tất Thành - vòng xoay đồng hồ Trường Chinh - Nguyễn Tất Thành - ôm trái vòng xoay Nguyễn Thái Học - Nguyễn Tất Thành - vòng xoay đồng hồ Trường Chinh - Nguyễn Tất Thành - vòng xoay Nguyễn Huệ - Nguyễn Tất Thành - về đích tại cổng đường Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu.

Sau một thời gian đua tranh gay cấn, sôi nổi, VĐV Hồ Xuân Duy (CLUB C5, Hà Nội) giành giải nhất nhóm trẻ từ 16 - 39 tuổi; Nguyễn Nam Cực (Team Quy Nhơn) đoạt giải nhất nhóm nam trung niên 40 - 49 tuổi; Vĩnh Tốt (CLB Ninh Thuận) về nhất nhóm nam cao tuổi từ 50 trở lên.

Ở nội dung đồng đội, CLB Đại Quý Phát (Khánh Hòa) giành giải nhất nhóm nam trẻ từ 16 - 39 tuổi; Team Quy Nhơn giành giải nhất nhóm tuổi nam trung niên từ 40 - 49 tuổi; CLB TP. Huế giành giải nhất nhóm nam cao tuổi từ 50 trở lên.

Giải đấu do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm thiết thực hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, đồng thời tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.