Các cua rơ sẵn sàng “khuấy động” đường đua Gia Lai

HUỲNH VỸ
(GLO)- Quy tụ nhiều tay đua phong trào giàu kinh nghiệm, Giải đua xe đạp các câu lạc bộ (CLB) mở rộng tỉnh Gia Lai năm 2026 hứa hẹn tạo nên những màn so tài sôi động, kịch tính trên các cung đường thi đấu.

Giải đua xe đạp các CLB mở rộng tỉnh Gia Lai năm 2026 được tổ chức nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết cộng đồng những người yêu thích xe đạp phong trào và thành tích cao.

Đồng thời, sự kiện cũng góp phần thúc đẩy phong trào xe đạp thể thao của tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Giải đấu tổ chức thi đấu ở 3 nhóm tuổi. Cụ thể, nhóm 1: nam trẻ từ 16 - 39 tuổi (SN 2010 - 1987) thi đấu cự ly 35 km (14 vòng, mỗi vòng 2,5 km); nhóm 2: nam trung niên từ 40 - 49 tuổi (SN 1986 - 1977) thi đấu cự ly 35 km (14 vòng, mỗi vòng 2,5 km); nhóm 3: nam cao tuổi từ 50 tuổi trở lên (SN 1976 trở về trước) thi đấu cự ly 30 km (12 vòng, mỗi vòng 2,5 km).

Các khúc cua gắt trên đường đua làm tăng thêm độ khó cho các cua rơ. Ảnh: H.V

Các vận động viên (VĐV) thi đấu theo lộ trình: Xuất phát tại cổng đường Nguyễn Tất Thành - vòng xoay đồng hồ Trường Chinh - Nguyễn Tất Thành - ôm trái vòng xoay Nguyễn Thái Học - Nguyễn Tất Thành - vòng xoay đồng hồ Trường Chinh - Nguyễn Tất Thành - vòng xoay Nguyễn Huệ - Nguyễn Tất Thành - về đích tại cổng đường Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu.

Giải sẽ diễn ra ngày 28 và 29-3. Theo Ban tổ chức, đến thời điểm hiện tại, giải đấu ghi nhận 85 VĐV đến từ 9 CLB đăng ký tham gia.

Bên cạnh sức hút về lực lượng tham gia, yếu tố cung đường thi đấu cũng mang đến nhiều điểm đáng chú ý. Theo chia sẻ của một số VĐV, dù địa hình thi đấu tương đối bằng phẳng, nhưng cung đường vẫn có không ít thách thức.

Nằm gần biển, cung đường thi đấu chịu tác động của gió, đặc biệt là những cơn gió ngược xuất hiện bất ngờ; nhiều khúc cua gắt khiến các tay đua gặp khó trong việc duy trì nhịp độ. Vì vậy, các cua rơ buộc phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn chiến thuật nếu muốn cạnh tranh thành tích cao, nhất là ở nội dung đồng đội.

Các thành viên Team Quy Nhơn tích cực tập luyện mỗi ngày, chuẩn bị cho ngày tranh tài. Ảnh: H.V

Trong những ngày qua, không khí chuẩn bị cho giải đấu đã tiếp thêm nguồn cảm hứng và năng lượng cho những vòng quay bánh xe tại Quy Nhơn. Mỗi ngày, các thành viên Team Quy Nhơn đều đặn tập luyện trên cung đường dài khoảng 35 - 45 km, từ cầu Hà Thanh 2 (phường Quy Nhơn) đến chùa Ông Núi (xã Cát Tiến) và ngược lại.

Anh Phạm Hồng Hải, đại diện Hội xe đạp Quy Nhơn, cho biết: “Khoảng 20 thành viên từ các CLB khác nhau đang tập luyện ở địa phương đã cùng hợp lực thành Team Quy Nhơn tham gia giải đấu lần này. Team xem đây dịp để các anh em trau dồi kinh nghiệm, đồng thời giao lưu, gắn kết và cùng lan tỏa niềm đam mê với môn xe đạp, góp phần thúc đẩy phong trào xe đạp tỉnh nhà phát triển hơn”.

Dù mới thành lập gần 2 năm, CLB UN 81 (phường Pleiku) đã nhanh chóng tạo được dấu ấn trong cộng đồng đam mê xe đạp. Màu áo của CLB ngày càng được biết đến rộng rãi khi thường xuyên góp mặt tại nhiều giải đua phong trào trong và ngoài tỉnh như Đắk Lắk, Quảng Ngãi... Không chỉ dừng lại ở thi đấu, CLB còn kết nối, giao lưu với những người yêu thích bộ môn xe đạp trên khắp cả nước.

Thường xuyên tham gia các giải đấu trong và ngoài tỉnh, CLB UN 81 từng bước xây dựng phong trào xe đạp sôi nổi tại Pleiku. Ảnh: CLB cung cấp

Giải đấu năm nay, CLB tham gia khoảng 12 VĐV ở 3 nhóm tuổi: nam trẻ, nam trung niên và nam cao tuổi. Ông Huỳnh Hiển - Phó Chủ nhiệm CLB cho biết một số thành viên bận việc cá nhân nên lực lượng năm nay không đông như mùa trước.

“Chúng tôi không đặt nặng thành tích mà hướng đến lan tỏa tinh thần giao lưu, kết nối, đồng thời khuyến khích lực lượng trẻ trong CLB cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Bên cạnh đó, các VĐV trung niên và trên 50 tuổi vẫn góp mặt đông đủ, với mong muốn góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng” - ông Hiển bày tỏ.

(GLO)- Xuất phát từ niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe, anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao và sẻ chia yêu thương với học sinh và người khó khăn.

Tạo sân chơi bóng đá nữ các dân tộc thiểu số

(GLO)- Từ ngày 17 đến 21-3, tại sân vận động Binh đoàn 15 (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), 8 đội bóng nữ đến từ Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai sẽ cùng tranh tài ở Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số lần thứ nhất Cúp VTV5.

(GLO)- Muay là môn thể thao hiện đại được ưa chuộng ở nhiều nơi, trong đó có phố núi Pleiku. Những tín đồ của môn võ này vừa được đắm chìm trong những màn so găng gay cấn, quyết liệt và không kém phần đẹp mắt của các võ sĩ hàng đầu quốc gia ở Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia 2026.

 (GLO)- Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề "Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh", UBND xã Ia Ly phối hợp với CLB Gia Lai Marathon và Công ty Tâm Nguyễn tổ chức chương trình chạy đồng hành khám phá Làng Kép – Ia Ly năm 2026.

