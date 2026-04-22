Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Chư Pưh

Các đoàn tham gia diễu hành tại đại hội. Ảnh: ĐVCC

Đại hội Thể dục thể thao xã Chư Pưh quy tụ hơn 440 vận động viên thuộc 25 đoàn đến từ các thôn, làng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, tham gia tranh tài ở 10 môn: bóng chuyền, cầu lông, điền kinh, kéo co, bắn nỏ, cờ vua, cờ tướng, karatedo, pickleball và bơi. Các nội dung thi đấu diễn ra từ ngày 15-4 và dự kiến bế mạc, trao giải vào ngày 23-4.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia thi đấu tại đại hội. Ảnh: ĐVCC

Đại hội nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị. Đây cũng là dịp để địa phương phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 trong thời gian tới.