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Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2026-2027

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Sáng 16-6, tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 5A hệ tập trung, khóa học 2026-2027.

Trong thời gian 6 tháng, 30 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được trang bị những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

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Các đại biểu và học viên dự khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2026-2027. Ảnh: P.D

Ngoài ra, các học viên còn được tìm hiểu, trang bị kiến thức về tình hình, nhiệm vụ của địa phương; tham gia nghiên cứu thực tế và cập nhật những nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc đề nghị các học viên phát huy tinh thần chủ động, tích cực, cầu thị trong học tập; khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt khóa học.

Đồng thời, không ngừng rèn luyện, nâng cao khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

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