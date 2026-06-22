(GLO)- Sau khi hoàn thành bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026, nhiều thí sinh bước vào giai đoạn quan trọng. Việc theo dõi lịch công bố kết quả, hoàn thiện hồ sơ và đăng ký nguyện vọng xét tuyển đúng quy định sẽ quyết định cơ hội trúng tuyển vào các trường Công an nhân dân.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 được tổ chức trong các ngày 20 và 21-6. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để các học viện, trường Công an nhân dân thực hiện xét tuyển trong mùa tuyển sinh năm nay.

Sau kỳ thi đánh giá Bộ Công an 2026: Đừng bỏ lỡ những bước quan trọng. Ảnh Tuổi Trẻ

Theo hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2026, sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh cần tiếp tục theo dõi thông báo của Bộ Công an và các trường Công an nhân dân về thời gian công bố kết quả bài thi đánh giá. Kết quả này sẽ được sử dụng kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo từng phương thức xét tuyển.

Bên cạnh đó, thí sinh cần tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bởi điểm thi tốt nghiệp vẫn là thành phần quan trọng trong công thức xét tuyển của các trường Công an nhân dân. Năm nay, Bộ Công an tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm bài thi đánh giá và điểm thi tốt nghiệp THPT nhằm nâng cao khả năng phân loại thí sinh.

Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần đăng ký, điều chỉnh và xác nhận nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định. Các nguyện vọng vào trường Công an nhân dân phải được đặt ở thứ tự ưu tiên phù hợp để bảo đảm quyền lợi xét tuyển.

Đối với những thí sinh đã tham gia sơ tuyển tại công an địa phương, cần tiếp tục theo dõi thông báo của ban tuyển sinh công an cấp tỉnh, thành phố để kịp thời bổ sung hồ sơ hoặc hoàn thiện các thủ tục liên quan nếu được yêu cầu.

Các chuyên gia tuyển sinh lưu ý, sau khi kết thúc bài thi đánh giá, thí sinh không nên chủ quan hoặc chỉ chờ kết quả. Việc cập nhật thường xuyên thông tin tuyển sinh, theo dõi các mốc thời gian quan trọng và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sẽ giúp tránh những sai sót đáng tiếc trong quá trình xét tuyển.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, các trường Công an nhân dân tiếp tục tuyển sinh theo nhiều phương thức, trong đó kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc lựa chọn những thí sinh phù hợp với môi trường đào tạo đặc thù của lực lượng Công an nhân dân.