Xét tuyển đại học 2026: Điểm thi THPT quan trọng đến mức nào?

(GLO)- Dù nhiều trường đại học tiếp tục mở rộng các phương thức xét tuyển trong năm 2026, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn được xem là yếu tố quan trọng, thậm chí mang tính quyết định đối với nhiều thí sinh.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả nguyện vọng xét tuyển đại học đều được đăng ký trên hệ thống chung. Các trường sử dụng nhiều phương thức như xét học bạ, đánh giá năng lực, chứng chỉ quốc tế hay xét tuyển tổng hợp, song phần lớn vẫn quy đổi về một thang điểm chung để xét tuyển.

Điểm thi tốt nghiệp THPT thường chiếm tỷ trọng đáng kể trong các phương thức xét tuyển. Ảnh: Phương Vi

Nhiều cơ sở giáo dục đại học lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hay Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đều áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp. Trong đó, điểm thi tốt nghiệp THPT thường chiếm tỷ trọng đáng kể bên cạnh học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ hoặc kết quả các kỳ thi riêng.

Các chuyên gia tuyển sinh cho rằng, điểm thi THPT vẫn có ba vai trò quan trọng.

Thứ nhất, đây là căn cứ xét tuyển của nhiều ngành và nhiều trường đại học trên cả nước. Không ít cơ sở đào tạo vẫn dành phần lớn chỉ tiêu cho phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thứ hai, điểm thi THPT là thành phần trong công thức xét tuyển tổng hợp. Dù thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hay điểm đánh giá năng lực tốt, kết quả kỳ thi tốt nghiệp vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến điểm xét tuyển cuối cùng.

Thứ ba, kết quả thi giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển ở nhiều nguyện vọng khác nhau trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các chuyên gia cũng lưu ý, thí sinh không nên chủ quan nếu đã có học bạ đẹp hoặc chứng chỉ quốc tế. Trong bối cảnh nhiều trường sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp, điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn là “mảnh ghép” quan trọng quyết định khả năng trúng tuyển.

Sau khi có kết quả thi, thí sinh cần theo dõi kỹ quy chế tuyển sinh, cách quy đổi điểm của từng trường và sắp xếp thứ tự nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội vào ngành học mong muốn.