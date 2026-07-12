Sở GD và ĐT tỉnh Gia Lai: Phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án là không có cơ sở

(GLO)- Trưa 12-7, ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, Sở vừa ban hành văn bản thông tin về kết quả xác minh các nội dung phản ánh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến 2 điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Bộ GD và ĐT tại Văn bản số 1522/VP-KTGQKNTC ngày 8-7-2026, Sở GD và ĐT đã phối hợp với Phòng PA03 Công an tỉnh cử tổ công tác đến Trường PTDTNT THCS và THPT Vân Canh (xã Vân Canh) xác minh nội dung đơn của công dân tố giác việc thí sinh mang điện thoại vào phòng thi nhưng giám thị không có biện pháp giải quyết; đồng thời xác minh thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc một thí sinh tại điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam) sử dụng điện thoại di động trong quá trình làm bài thi.



Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông tin chính thức phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Ảnh: H.Đ

Đối với nội dung đơn của công dân phản ánh tại điểm thi Trường PTDTNT THCS và THPT Vân Canh mang điện thoại di động vào phòng thi nhưng giám thị không có biện pháp giải quyết, kết quả xác minh cho thấy nội dung phản ánh này không đúng.

Theo đó, vào đầu buổi thi ngày 12-6, trong thời gian phát giấy thi và giấy nháp để thí sinh ghi thông tin, trước thời điểm mở đề và tính giờ làm bài, giám thị phòng thi 859 phát hiện thí sinh H.N.L.Q mang điện thoại di động vào phòng thi và để trong cặp clear đặt dưới hộc bàn. Ngay sau đó, hai giám thị đã thu giữ điện thoại và bàn giao cho Phó Trưởng điểm thi cất giữ tại phòng bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh (cách phòng thi 50m).

Tổ công tác xác định thời điểm phát hiện điện thoại là trước khi phát đề thi. Qua làm việc với 5 thí sinh cùng phòng thi, các em đều xác nhận khi xảy ra vụ việc chưa phát đề thi. Đồng thời, kiểm tra điện thoại của thí sinh H.N.L.Q không phát hiện hình ảnh đề thi, bài thi hoặc dấu hiệu sử dụng các ứng dụng để chuyển thông tin ra bên ngoài.

Đối với thông tin lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây với nội dung, bạn N.T.T, học sinh lớp 12A10 đã lén lút mang điện thoại di động vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án các môn thi. Vì trong phòng thi nên em không lưu trữ được bằng chứng nhưng có các bạn trong phòng làm chứng. Sở GD và ĐT cho biết nội dung phản ánh không có cơ sở.

Kết quả xác minh cho thấy, trong cả 3 buổi thi, thí sinh N.T.T (phòng thi 184, điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học) ngồi tại các vị trí thuận lợi để giám thị quan sát. Cụ thể, thí sinh N.T.T ngồi ở bàn hàng đầu (môn Toán) và ngồi ở bàn hàng thứ ba (môn Ngữ văn, môn tự chọn); các vị trí ngồi của thí sinh thuận lợi cho việc quan sát của giám thị coi thi.

Trước mỗi buổi thi, giám thị đều nhắc nhở thí sinh chỉ được mang vào phòng thi những vật dụng theo quy định và thực hiện kiểm tra theo quy chế. Quá trình coi thi diễn ra bình thường, không ghi nhận trường hợp vi phạm quy chế.

Bên cạnh đó, Tổ công tác làm việc với 18 thí sinh cùng phòng thi, tất cả đều cho biết không phát hiện thí sinh N.T.T sử dụng điện thoại trong cả 3 buổi thi.

Làm việc với Tổ công tác, em N.T.T cũng khẳng định không mang, không sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào không được phép trong phòng thi và cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội đã ảnh hưởng đến danh dự của bản thân, gia đình và nhà trường.

Sở GD và ĐT cho biết, qua kiểm tra, xác minh, trong thời gian diễn ra kỳ thi, tại điểm thi Trường PTDTNT THCS và THPT Vân Canh không ghi nhận trường hợp vi phạm quy chế thi. Tương tự, tại điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học, trong cả 3 buổi thi cũng không ghi nhận trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi, đồng thời không phát sinh phản ánh, tố cáo về việc vi phạm quy chế thi. Các nội dung phản ánh nêu trên đều không đúng và không có cơ sở.