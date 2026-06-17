Anh chính thức cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

(GLO)- Chính phủ Anh vừa công bố gói biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường số, trong đó nổi bật là quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Quyết định này đưa Anh trở thành một trong những quốc gia áp dụng các biện pháp mạnh tay nhất nhằm hạn chế tác động tiêu cực của Internet đối với thanh thiếu niên.

Theo kế hoạch được công bố ngày 15-6, các nền tảng mạng xã hội sẽ phải triển khai cơ chế xác minh độ tuổi nghiêm ngặt nhằm ngăn người dùng dưới 16 tuổi tạo và sử dụng tài khoản. Những doanh nghiệp không tuân thủ có thể phải đối mặt với các hình phạt tài chính đáng kể từ cơ quan quản lý.

Nhiều phụ huynh đồng tình trong việc quy định độ tuổi tối thiểu để bắt đầu sử dụng mạng xã hội là từ 16 tuổi trong một cuộc khảo sát tham vấn do Chính phủ Anh thực hiện. Ảnh minh họa: AI/TTO

Không chỉ dừng lại ở mạng xã hội, Chính phủ Anh còn mở rộng phạm vi quản lý sang lĩnh vực trò chơi trực tuyến và hoạt động phát trực tiếp (livestream).

Các nền tảng cung cấp dịch vụ cho trẻ vị thành niên sẽ phải tăng cường biện pháp bảo vệ người dùng trẻ tuổi, kiểm soát nội dung độc hại cũng như hạn chế nguy cơ tiếp xúc với các hành vi lừa đảo, quấy rối hoặc kích động trên không gian mạng.

Giới chức Anh cho rằng trẻ em hiện dành quá nhiều thời gian trên các nền tảng số, dẫn đến nhiều hệ lụy như ảnh hưởng sức khỏe tâm thần, giảm khả năng tập trung, rối loạn giấc ngủ và gia tăng nguy cơ tiếp xúc với nội dung không phù hợp.

Tuy nhiên, quyết định này cũng làm dấy lên nhiều tranh luận. Một số chuyên gia cho rằng việc cấm hoàn toàn có thể khiến thanh thiếu niên tìm cách lách luật hoặc chuyển sang các nền tảng ít được kiểm soát hơn.

Trong khi đó, những người ủng hộ nhận định các công ty công nghệ cần chịu trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ trẻ em thay vì chỉ dựa vào sự giám sát của phụ huynh.

Động thái của Anh phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trên thế giới khi nhiều quốc gia tìm cách tăng cường quản lý mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên. Các chính phủ đang chịu áp lực lớn trong việc cân bằng giữa quyền tiếp cận công nghệ và yêu cầu bảo vệ trẻ em trước những rủi ro ngày càng phức tạp trên môi trường số.