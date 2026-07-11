Định hướng Trường ĐH Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

(GLO)- Ngày 10-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1252/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thành những trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.

Theo Đề án, 5 cơ sở giáo dục đại học được ưu tiên đầu tư gồm: Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Quy Nhơn.

Các cơ sở được định hướng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Trường Đại học Quy Nhơn là một trong 5 cơ sở giáo dục đại học được ưu tiên đầu tư. Ảnh: Hồ Điểm

Trường Đại học Quy Nhơn được định hướng phát triển theo hướng đa ngành, giữ vai trò trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của tiểu vùng Trung Trung Bộ; là đầu mối liên kết cung ứng nguồn lực tri thức phục vụ phát triển bền vững khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên.

Đề án ưu tiên đầu tư hạ tầng phòng thí nghiệm, mở rộng quy mô để Trường Đại học Quy Nhơn trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và điện tử của tiểu vùng; đi đầu trong đào tạo nhân lực chất lượng cao các lĩnh vực khoa học sư phạm, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và kinh tế...

Đến năm 2030, Trường Đại học Quy Nhơn phấn đấu đạt tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ từ 50% trở lên, trong đó tối thiểu 15% là giáo sư, phó giáo sư và 5% là giảng viên quốc tế; thu hút ít nhất 10 nhà khoa học hàng đầu thế giới tham gia giảng dạy, nghiên cứu; đồng thời đào tạo khoảng 20 giảng viên, nhà khoa học trẻ tài năng.

Theo kế hoạch, Trường Đại học Quy Nhơn thực hiện 3 chương trình, dự án gồm: đầu tư cơ sở vật chất nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy (phê duyệt dự kiến quý I/2028); đầu tư xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo (quý II/2028) và đầu tư cơ sở vật chất nhằm tăng cường năng lực đào tạo giáo viên cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ (quý I/2027).