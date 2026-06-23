Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Những việc làm của thầy đã góp phần đưa công nghệ mới đến gần hơn với sinh viên nghề và nâng cao chất lượng đào tạo.

Năm 2026, thầy Lê Tấn Hòa được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2025. Trước đó, năm 2025, thầy và các đồng nghiệp có sáng kiến tham gia Ngày hội Lao động sáng tạo năm 2025 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức và được nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vì đã có những thành tích xuất sắc tiêu biểu tại ngày hội.

Rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và thực tiễn

Tại Khoa Điện tử - Tin học, thầy Lê Tấn Hòa đảm nhiệm giảng dạy các nghề Điện tử công nghiệp và Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính. Đồng thời, thầy còn tham gia nhiều công tác chuyên môn như nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo tự làm; bồi dưỡng tay nghề, kỹ năng cho sinh viên tham gia các kỳ thi kỹ năng nghề các cấp; tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên 4 tỉnh Nam Lào. Thầy hiện kiêm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đoàn trường.

“Chương trình đào tạo của trường hiện nay dành khoảng 70% thời lượng cho thực hành. Vì vậy, nếu chỉ học lý thuyết hoặc thực hành trên những thiết bị quá đơn giản thì sinh viên rất khó hình dung công việc sau này. Tôi luôn mong các em được tiếp cận những công nghệ đang được doanh nghiệp sử dụng” - thầy Hòa chia sẻ.

Thầy Lê Tấn Hòa (hàng đầu, bìa trái) giới thiệu mô hình “Bàn thực hành lập trình điều khiển, giám sát từ xa” tại Ngày hội Lao động sáng tạo năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Từ suy nghĩ ấy, nhiều sáng kiến do cá nhân thầy và tập thể đồng sáng tạo ra đời. Một trong những sáng kiến tiêu biểu là “Bàn thực hành lập trình điều khiển, giám sát từ xa”.

Thiết bị được nghiên cứu trong bối cảnh công nghệ internet vạn vật (IoT) ngày càng phổ biến trong sản xuất nhưng nhà trường chưa có mô hình thực hành phù hợp.

Mô hình này giúp sinh viên làm quen với các công nghệ điều khiển từ xa, giám sát thiết bị qua mạng và tiếp cận khái niệm nhà máy thông minh, chuyển đổi số trong công nghiệp. Những kiến thức vốn được xem là khá phức tạp trở nên trực quan hơn khi người học được tự tay thao tác và quan sát kết quả.

“Mô hình thực hành thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo” đoạt giải nhì Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025, được thầy Lê Tấn Hòa thực hiện nhằm giúp sinh viên sớm tiếp cận các công nghệ đang dẫn dắt cuộc cách mạng công nghiệp như AI, bán dẫn và tự động hóa. Thông qua mô hình, sinh viên có thể thực hành nhận dạng, phân loại và đếm sản phẩm bằng camera trên dây chuyền sản xuất.

Trong khi đó, sáng kiến “Thiết bị tạo PAN, kiểm tra lỗi màn hình LCD” xuất phát từ nhu cầu đào tạo nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính. Thiết bị mô phỏng các lỗi thường gặp trên màn hình LCD, giúp sinh viên thực hành chẩn đoán, sửa chữa một cách trực quan, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư thiết bị cho nhà trường.

Luôn bắt đầu từ những câu hỏi

Các sáng kiến đều hướng tới việc rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo trong nhà trường với thực tiễn sản xuất. Theo thầy Hòa, đổi mới sáng tạo trong giáo dục nghề nghiệp không nhất thiết bắt đầu từ những ý tưởng lớn, mà có thể là cải tiến mô hình thực hành, phương pháp hướng dẫn hay ứng dụng công nghệ vào bài giảng. “Điều quan trọng là làm sao để sinh viên học hiệu quả hơn” - thầy nhấn mạnh.

Tuy nhiên, việc biến ý tưởng thành sản phẩm hữu ích không dễ dàng. Thách thức lớn là dung hòa giữa công nghệ hiện đại và khả năng tiếp cận của người học, cùng với áp lực về thời gian, kinh phí, lựa chọn linh kiện, thiết kế và lập trình. Chính mong muốn nâng cao chất lượng học tập đã thôi thúc các thầy kiên trì theo đuổi từng sáng kiến.

Thầy Lê Tấn Hòa (bìa phải) nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vì đã có những thành tích xuất sắc tiêu biểu tại Ngày hội Lao động sáng tạo năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Thông qua các sáng kiến, thầy Lê Tấn Hòa đã truyền cảm hứng học tập và sáng tạo cho sinh viên, thường xuyên khuyến khích các em tham gia cuộc thi công nghệ, nghiên cứu khoa học và sân chơi sáng tạo để rèn luyện kỹ năng thực hành, phát triển tư duy đổi mới.

Một kỷ niệm đáng nhớ là khi thầy hướng dẫn đội sinh viên tham gia cuộc thi chế tạo robot. Dù kết quả chưa như mong đợi, thầy vẫn tự hào về tinh thần tự học, sáng tạo và sự bền bỉ của các em.

“Trải nghiệm đó càng khiến tôi tin rằng sinh viên trường nghề hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm công nghệ chất lượng khi được định hướng và tạo điều kiện phù hợp” - thầy Hòa chia sẻ.

Thầy Trần Hiếu Nghĩa - Trưởng Khoa Điện tử - Tin học - cho biết: Nhiều năm qua, thầy Lê Tấn Hòa luôn là điểm sáng của khoa nhờ tinh thần trách nhiệm, chuyên môn vững vàng và sự tiên phong trong nghiên cứu khoa học, sáng chế thiết bị đào tạo.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, với vai trò giảng viên và cán bộ Đoàn, thầy còn tận tâm đồng hành, định hướng, khơi dậy khát vọng khẳng định bản thân cho sinh viên qua các sân chơi công nghệ.

Điều làm nên dấu ấn của thầy là sự dung hòa giữa kiến thức công nghệ với nhiệt huyết nghề nghiệp, truyền cảm hứng và biến những kiến thức kỹ thuật khô khan thành những bài học thực tiễn gần gũi.