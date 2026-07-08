4 địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện miễn phí SGK từ năm học 2026-2027

(GLO)- Theo lộ trình, bắt đầu năm học 2029-2030, học sinh cả nước được miễn phí sách giáo khoa (SGK). Tuy nhiên, đến nay, 4 địa phương có khả năng cân đối ngân sách hoặc xã hội hóa đã quyết định triển khai thực hiện chính sách này từ năm học 2026-2027.

Cụ thể, tính đến ngày 8-7, cả nước có 4 địa phương gồm: xã Hòa Vang (TP. Đà Nẵng), tỉnh Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Cà Mau chính thức thông tin sẽ miễn phí SGK phổ thông cho học sinh từ năm học 2026-2027, sớm hơn quy định tại Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3-7-2026 của Chính phủ.

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027. Ảnh: M.T

Theo đó, xã Hòa Vang huy động khoảng 2 tỷ đồng để miễn phí SGK cho khoảng 7.000 học sinh các cấp, đáp ứng 100% nhu cầu của học sinh trên địa bàn. Trước đó, trong năm học 2025-2026, xã đã cho mượn miễn phí SGK đối với hơn 1.200 học sinh dưới hình thức “Tủ sách dùng chung” nhằm huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

Tỉnh Quảng Ninh sẽ đảm bảo 5 triệu bản SGK cho học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên cấp THPT được mượn miễn phí. Dự kiến kinh phí cho chính sách này khoảng 80 tỷ đồng/năm học.

Từ năm học 2026-2027, toàn tỉnh Quảng Ninh sẽ có 229 cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên với trên 293.000 học sinh, học viên được mượn SGK miễn phí.

Đối với TP. Hồ Chí Minh, địa phương sẽ miễn phí cho mượn SGK đối với học sinh lớp 1, 6 và 10. Riêng học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh là người dân tộc thiểu số sẽ được cấp miễn phí SGK.

Vào các năm học sau, thành phố sẽ mở rộng theo lộ trình, hướng đến bao phủ việc mượn SGK miễn phí cho tất cả các khối lớp vào năm 2029. Thành phố sẽ bố trí khoảng 150 tỷ đồng mỗi năm để thực hiện chính sách này.

Còn tại tỉnh Cà Mau, dự kiến từ năm học 2026-2027 sẽ có khoảng 157.670 học sinh tiểu học được miễn phí SGK với kinh phí gần 27 tỷ đồng.

Chính sách này được tỉnh tiếp tục mở rộng sang cấp THCS từ năm học 2027-2028 (kinh phí 27 tỷ đồng), cấp THPT từ năm học 2028-2029 (kinh phí 38 tỷ đồng) để đảm bảo từ năm học 2029-2030 sẽ miễn phí SGK cho tất cả học sinh.

Theo đó, tỉnh dự kiến nguồn kinh phí cần có để thực hiện miễn phí SGK ở các cấp là 92 tỷ đồng/năm.

Theo quy định tại Nghị định số 271/2026/NĐ-CP, từ năm học 2029-2030, mỗi học sinh sẽ được mượn 1 bộ SGK đầy đủ các môn học. Việc mượn sách thực hiện vào đầu mỗi năm học hoặc đầu học kỳ, tương ứng với chương trình học tại lớp. Học sinh có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ sách cho thư viện nhà trường quản lý sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ.

Học sinh chuyển trường cần trả lại đủ SGK đã mượn tại trường cũ trước khi chuyển sang trường mới. Đến trường mới, học sinh tiếp tục được mượn sách tại đây để không gián đoạn việc học.