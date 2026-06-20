Bộ GD&ĐT đề xuất quy định tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý của các địa phương về dự thảo Thông tư quy định về tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, dự thảo Thông tư thiết lập ranh giới rõ ràng, minh bạch giữa các hoạt động giáo dục trong nhà trường nhằm tránh tình trạng hiểu sai hoặc cố tình làm sai trong thực tiễn. Các quy định tại Thông tư này không phải là quy định về dạy thêm, học thêm.

Hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục robot, trí tuệ nhân tạo... Ảnh: Mộc Trà

Về bản chất, hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục robot, trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển năng lực ngoại ngữ, tin học, nghệ thuật, thể dục thể thao; tuyệt đối không thay thế, không trùng lặp nội dung bắt buộc và không gây quá tải cho người học.

Các hoạt động này không sử dụng thời gian để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hay "nhồi nhét" khối lượng kiến thức các môn học văn hóa trong chương trình giáo dục phổ thông. Các hoạt động này được tổ chức hoàn toàn ngoài thời gian chính khóa.

Việc tham gia của học sinh dựa trên nhu cầu, sở thích, năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cá nhân, sự tự nguyện hoàn toàn của gia đình; nhà trường không được phép ép buộc dưới mọi hình thức.

Kết quả tham gia các hoạt động giáo dục này tuyệt đối không được sử dụng để đánh giá, xếp loại học lực, xét thi đua hay áp dụng các hình thức kỷ luật đối với học sinh.

Để bảo đảm chất lượng giáo dục, về học liệu, tài liệu, dự thảo Thông tư quy định cơ sở giáo dục tổ chức thẩm định và phê duyệt đối với học liệu, tài liệu tự biên soạn hoặc khai thác từ nguồn học liệu mở hợp pháp.

Sở GD&ĐT chủ trì thẩm định các tài liệu do tổ chức, cá nhân bên ngoài cung cấp, tài liệu liên kết phát hành quy mô toàn tỉnh hoặc có yếu tố nước ngoài; không được sử dụng tài liệu chưa được thẩm định.

Dự thảo Thông tư cũng quy định những yêu cầu cụ thể về trình độ, chuẩn đào tạo đối với nhân sự giảng dạy. Theo đó, các tổ chức, cá nhân bên ngoài tham gia phối hợp phải có hồ sơ, văn bằng được thẩm định; phải được tập huấn về quy tắc ứng xử và chịu sự quản lý trực tiếp của hiệu trưởng.

Giáo viên tại các cơ sở giáo dục được hưởng thù lao, tính giảm trừ hoặc quy đổi vào định mức tiết dạy theo thỏa thuận với cơ sở giáo dục; đồng thời, có quyền từ chối tham gia thực hiện các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học nếu không có thỏa thuận thống nhất giữa các bên hoặc không bảo đảm các điều kiện về chế độ làm việc theo quy định…