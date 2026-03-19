Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Gia Lai tổ chức hành trình về nguồn

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), ngày 18-3, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn” tại Khu di tích nơi thành lập lực lượng vũ trang tỉnh (thuộc phường Hoài Nhơn).

Tại đây, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã tổ chức dâng hương, ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai tổ chức hành trình về nguồn và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.K

Trong khuôn khổ chương trình, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đã trao tặng 20 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hoài Nhơn, góp phần động viên, tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên trong học tập.

Đồng thời, cán bộ, đoàn viên đã đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Huy, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến to lớn của bà trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Cán bộ, đoàn viên đã đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Huy. Ảnh: N.K

Chương trình “Hành trình về nguồn” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hành trình về nguồn ý nghĩa và giàu cảm xúc

(GLO)-“Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975” là chủ đề của chương trình văn nghệ, tặng quà tại huyện Ia Grai do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức vào tối 28-5.

Pleiku vươn mình sau 51 năm giải phóng

Gia Lai hôm nay

(GLO)- 51 năm sau ngày giải phóng (17/3/1975 - 17/3/2026), Pleiku đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa phía Tây tỉnh Gia Lai với diện mạo ngày càng hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc của một đô thị cao nguyên.

Ươm mầm “hạt giống đỏ” từ mái trường phổ thông.

Chính trị

(GLO)- Những năm qua, Trường THPT số 2 Trần Cao Vân (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng. Từ môi trường giáo dục của nhà trường, nhiều học sinh tiêu biểu đã trưởng thành, trở thành đảng viên trẻ, bổ sung nguồn cán bộ cho địa phương.

Ia Le sẵn sàng trước "giờ G"

Chính trị

(GLO)- Trước thời điểm chính thức diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mọi công tác chuẩn bị tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất. Không khí chào đón ngày hội lớn của toàn dân đang rộn ràng ở khắp các thôn, làng của xã.

Tra cứu ứng viên tại các đơn vị bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri và nhân dân tìm hiểu thông tin về các ứng viên tham gia bầu cử, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai hướng dẫn cách tra cứu danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Phường Thống Nhất ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Rà soát các khâu cuối cùng, sẵn sàng cho ngày bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 14-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, rà soát các khâu cuối cùng công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc 2 phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử ở phía Tây tỉnh

Chính trị

(GLO)- Sáng 14-3, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và cơ động lực lượng tuần tra bảo vệ bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các đơn vị trực thuộc trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây tỉnh

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 13-3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử Quốc hội số 5. 

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội non sông

Chính trị

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, từ tuyên truyền, tổ chức khu vực bỏ phiếu đến luyện tập sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI mong muốn được cống hiến, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 13-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri tại các xã Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom; qua đó hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại 30 xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh.

