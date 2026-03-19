Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Gia Lai tổ chức hành trình về nguồn

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), ngày 18-3, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn” tại Khu di tích nơi thành lập lực lượng vũ trang tỉnh (thuộc phường Hoài Nhơn).

Tại đây, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã tổ chức dâng hương, ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai tổ chức hành trình về nguồn và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.K

Trong khuôn khổ chương trình, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đã trao tặng 20 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hoài Nhơn, góp phần động viên, tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên trong học tập.

Đồng thời, cán bộ, đoàn viên đã đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Huy, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến to lớn của bà trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Cán bộ, đoàn viên đã đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Huy. Ảnh: N.K

Chương trình “Hành trình về nguồn” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.