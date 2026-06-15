Chư Sê ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026

(GLO)- Ngày 15-6, Đoàn xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng cao điểm hành động vì trẻ em năm 2026.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã thông qua quyết định thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 100 đoàn viên, thanh niên tham gia, gồm: Đội hình tình nguyện “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi”, Đội hình tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, Đội hình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”, Đội hình tình nguyện “Hành quân xanh”, Đội hình “Bình dân học vụ số”, Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện. Ảnh: Trịnh Thắm

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn xã thông qua 9 chỉ tiêu trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 như: tổ chức cho 4.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; duy trì hiệu quả hoạt động của “Tổ công nghệ số cộng đồng” và “Đội hình Bình dân học vụ số”, triển khai các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân, hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 400 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...

Ban tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích. Ảnh: Trịnh Thắm

Sau lễ ra quân, Ban tổ chức tiến hành tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho các em thiếu nhi; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên.