Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng tốt nghiệp cho 473 tân cử nhân hệ chính quy

Toàn trường có 473 sinh viên đến từ 12 khoa đào tạo tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 3 năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đoàn Đức Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn chúc mừng các tân cử nhân, tân kỹ sư đã hoàn thành chương trình đào tạo; đồng thời ghi nhận những nỗ lực trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện của sinh viên.

Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân hệ chính quy. Ảnh: T.D

Sinh viên đến từ các khoa đào tạo của nhà trường không chỉ được trang bị kiến thức chuyên ngành mà còn tích lũy kinh nghiệm thực tiễn thông qua các hoạt động thực tập, kiến tập, ngoại khóa. Bên cạnh đó, kỹ năng mềm và tư duy thích ứng được chú trọng rèn luyện, góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp và khả năng hội nhập trong môi trường làm việc hiện đại.

PGS.TS Đoàn Đức Tùng nhấn mạnh: Các tân cử nhân cần tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh mới.

Trong năm học 2024-2025, Trường Đại học Quy Nhơn đã trao bằng cho gần 3.000 tân cử nhân, tân kỹ sư; góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên cũng như cả nước.