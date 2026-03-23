Gần 1.000 sinh viên tham gia Hội thao QNU lần thứ I

Hội thao thu hút gần 1.000 sinh viên của 12 khoa thuộc Trường Đại học Quy Nhơn tham gia tranh tài ở nhiều nội dung.
Các VĐV thi đấu các môn tập thể gồm: bóng đá nam 7 người, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ và E-Sports (Liên quân Mobile).
Bên cạnh đó, các nội dung cá nhân cũng được tổ chức như: điền kinh (chạy 100m nam, nữ; chạy bền 1.500m nam và 800m nữ), cầu lông (đơn nam, đơn nữ, đôi nam - nữ).
Kết thúc hội thao, Ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba cho từng nội dung thi đấu.
Đây là hoạt động chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026); đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao thể chất, thắt chặt tình đoàn kết giữa sinh viên trong toàn trường.