Trang bị kỹ năng sử dụng internet an toàn cho 500 học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An

Tại chương trình, các em được tìm hiểu về truyền thống của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời được báo cáo viên đến từ Công an phường Pleiku phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng internet an toàn, hiệu quả và văn minh.
Bên cạnh đó, học sinh còn hào hứng tham gia nhiều trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, góp phần tạo không khí sôi nổi, đoàn kết trong toàn trường.
Dịp này, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An đã tặng 10 suất quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó động viên, khích lệ các em nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.