Trang bị kỹ năng sử dụng internet an toàn cho 500 học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An

(GLO)- Ngày 20-3, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm học 2025-2026 với sự tham gia của 500 học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An tìm hiểu về ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Đặng Thủy

Tại chương trình, các em được tìm hiểu về truyền thống của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời được báo cáo viên đến từ Công an phường Pleiku phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng internet an toàn, hiệu quả và văn minh.

Bên cạnh đó, học sinh còn hào hứng tham gia nhiều trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, góp phần tạo không khí sôi nổi, đoàn kết trong toàn trường.

Học sinh trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng internet an toàn. Ảnh: Đặng Thủy

Dịp này, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An đã tặng 10 suất quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó động viên, khích lệ các em nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.