Người dân và du khách nhộn nhịp tắm biển cầu bình an trong ngày Tết Đoan Ngọ

(GLO)- Trưa 19-6 (nhằm mùng 5-5 âm lịch - Tết Đoan Ngọ), hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các bãi biển tại Quy Nhơn để tắm biển, cầu mong sức khỏe, bình an và may mắn cho bản thân cùng gia đình.

Theo quan niệm dân gian, giờ Ngọ (12 giờ trưa) trong ngày Tết Đoan Ngọ là thời điểm linh thiêng. Việc tắm biển vào thời khắc này được cho là giúp gột rửa những điều không may, xua tan bệnh tật, phiền muộn và đón nhận nguồn năng lượng tích cực cho thời gian sắp tới.

Dù thời tiết giữa trưa nắng gắt, song nhiều gia đình vẫn đưa con em và người thân xuống tắm biển với mong muốn đón nhận những điều tốt lành. Ảnh: H.P

Mặc dù thời tiết giữa trưa khá nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời ở mức cao, nhưng khu vực bãi biển Quy Nhơn dọc trục đường An Dương Vương, Xuân Diệu vẫn chật kín người dân và du khách, tạo nên khung cảnh đông đúc hiếm thấy.

Nhiều gia đình tranh thủ đưa con em, người thân xuống biển đúng thời điểm giữa trưa để tắm cầu may, khiến không khí tại các bãi tắm trở nên sôi động và náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.

Bà Võ Thị Dung bế cháu nhỏ cùng gia đình tắm biển vào giờ Ngọ ngày Tết Đoan Ngọ với mong cầu sức khỏe, bình an. Ảnh: H.P

Bà Võ Thị Dung (phường Quy Nhơn) bày tỏ: "Năm nào gia đình tôi cũng tranh thủ ra biển đúng giờ này. Hôm nay, tôi đưa 2 cháu đi cùng, chủ yếu mong các cháu khỏe mạnh, học hành thuận lợi và mọi việc trong gia đình được suôn sẻ hơn trong thời gian tới".

Không chỉ người dân ở gần biển, nhiều gia đình ở các địa phương lân cận cũng tranh thủ về biển trong ngày Tết Đoan Ngọ. Có mặt tại bãi biển Quy Nhơn từ trước giờ Ngọ, ông Trần Văn Cẩn (xã Tuy Phước Bắc) cùng người thân và các cháu nhỏ hòa mình vào dòng người đông đúc xuống biển cầu may.

Ông Cẩn cho biết: “Nhà tôi cách biển khoảng 15 km nhưng năm nào cả gia đình cũng xuống biển vào dịp này. Các cháu rất mong chờ nên từ sáng mọi người đã chuẩn bị để đi sớm, vừa kịp giờ vừa tránh tình trạng quá đông người".

Người dân vui vẻ, thích thú hòa mình vào làn nước biển Quy Nhơn trong ngày Tết Đoan Ngọ. Ảnh: H.P

Người dân tắm xong mang nước biển về nhà như mang theo may mắn và bình an. Ảnh: H.P

Đối với những người không thể trực tiếp ra biển vì lý do sức khỏe, người thân thường mang nước biển về nhà với mong muốn truyền lại sự may mắn và những điều tốt lành theo phong tục truyền thống đã được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Các bãi giữ xe dọc bờ biển Quy Nhơn kín chỗ trong ngày Tết Đoan Ngọ. Ảnh: H.P

Dù cuộc sống ngày càng hiện đại, phong tục tắm biển cầu may vào giờ Ngọ Tết Đoan Ngọ vẫn được nhiều người dân phố biển Quy Nhơn gìn giữ như một nét đẹp văn hóa truyền thống, gửi gắm mong ước về sức khỏe, bình an và may mắn cho gia đình.