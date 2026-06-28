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Âm vang đại ngàn Chư Mố

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VŨ CHI VŨ CHI
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(GLO)- Tối 26-6, trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời”, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình văn nghệ “Âm vang đại ngàn Chư Mố” thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia, trải nghiệm.

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Tiết mục hòa tấu nhạc cụ truyền thống và hiện đại tại đêm hội. Ảnh: Vũ Chi

Tại đêm hội, các nghệ nhân trong và ngoài xã đã mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, tái hiện bản sắc văn hóa Tây Nguyên qua lời ca, tiếng hát, điệu múa. Người dân và du khách được lắng nghe truyền thuyết về núi Chư Mố để cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị văn hóa, lịch sử gắn với vùng đất này.

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Du khách tham quan không gian trưng bày “Ký ức đại ngàn". Ảnh: Vũ Chi

Đến với chương trình, du khách còn được tham quan không gian trưng bày "Ký ức đại ngàn", giới thiệu nhiều hiện vật quý gắn với đời sống văn hóa Tây Nguyên như cồng chiêng, nồi đồng, rìu đá, mặt nạ nhà mồ cùng nhiều bình gốm cổ có tuổi đời hàng trăm năm. Mỗi hiện vật không chỉ phản ánh đời sống sinh hoạt, văn hóa của đồng bào Tây Nguyên mà còn kể câu chuyện về sự giao thoa văn hóa giữa các vùng miền qua từng đường nét hoa văn trang trí.

Bên cạnh đó, các gian hàng ẩm thực trưng bày sản phẩm OCOP và món ăn truyền thống của đồng bào Jrai như gà nướng, bò một nắng, lá mì, muối kiến, rượu cần….đã mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

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Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng tại chương trình. Ảnh: Vũ Chi

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch UBND xã Ia Tul Phạm Văn Đức nhấn mạnh: Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 là hoạt động ý nghĩa, tạo dấu ấn trong chuỗi sự kiện chào mừng 1 năm thành lập xã Ia Tul. Thông qua ngày hội không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh địa phương năng động, đoàn kết, phát triển bền vững mà còn lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng như phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng và quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái của địa phương đến với du khách gần xa.

Theo kế hoạch, sáng 27-6 hành trình chinh phục đỉnh núi Chư Mố sẽ chính thức diễn ra, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời trong hành trình khám phá thiên nhiên, văn hóa và vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng.

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