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Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, tặng quà người có công tiêu biểu

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PHÚ HÒA
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(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 23-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu tại các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Nam.

Tại phường Quy Nhơn Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã thăm mẹ liệt sĩ Hồ Thị Năm cùng các thương binh Nguyễn Thị Hưu và Huỳnh Thị Bích Liên

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tặng quà cho thương binh Nguyễn Thị Hưu (khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: Dũng Nhân

Tại phường Quy Nhơn Tây, đoàn đến thăm các thương binh: Nguyễn Thị Thu Ba, Trần Nam Trung và ông Trần Văn Túy - người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Tại phường Quy Nhơn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm bà Võ Thị Hồng Phượng (thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học); Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh Lê Bá Thọ và thương binh Nguyễn Thị Đức.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 3 từ trái sang) ân cần thăm hỏi, tặng quà cho thương binh Trần Nam Trung (phường Quy Nhơn Tây). Ảnh: Dũng Nhân

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các thương binh, liệt sĩ và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tặng quà cho thương binh Nguyễn Thị Đức (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Dũng Nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các gia đình chính sách; qua đó thực hiện hiệu quả phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", bảo đảm người có công và thân nhân người có công luôn được quan tâm, chăm lo chu đáo.

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