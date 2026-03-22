Cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn hiến 87 đơn vị máu

NGUYỄN MUỘI
(GLO)- Ngày 21-3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên và người lao động của đơn vị tham gia.

Với tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, nhiều đoàn viên, người lao động đã tích cực đăng ký hiến máu ngay từ sớm, góp phần lan tỏa thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 87 đơn vị máu, bổ sung kịp thời vào nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị cho các cơ sở y tế trên địa bàn.

Ảnh: Ngọc Huy

Đây là một trong 3 đợt hiến máu bổ sung trong tháng 3-2026 do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động đăng ký tổ chức nhằm chung tay khắc phục tình trạng thiếu máu cục bộ.

Tin liên quan

Gia Lai: Trên 100 tăng ni, phật tử tham gia hiến máu nhân đạo

(GLO)- Chiều 8-3, tại chùa Bửu Nghiêm (phường Diên Hồng), Phân ban gia đình phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai cùng Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 tổ chức hiến máu nhân đạo.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 4-3, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát, CLB Thiện nguyện Quy Nhơn và Công ty An Phú Thịnh trao tặng 30 suất quà trị giá 24 triệu đồng cho 30 hội viên phụ nữ mù có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực phía Đông tỉnh.

Mang Tết ấm đến với trẻ em yếu thế

Từ thiện

(GLO)- Công tác chăm lo cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành và cộng đồng duy trì thường xuyên. Thời điểm này, sự quan tâm ấy càng được nhân lên bằng những hoạt động sẻ chia cụ thể, góp phần mang đến cho các em một cái Tết ấm áp.

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

Từ thiện

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2-2, Petrovietnam phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và xã Phù Mỹ Đông tổ chức chương trình “Xuân Gắn kết - Tết Nghĩa tình”, trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

Từ thiện

(GLO)- Ngày 31 và 1-2, Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai phối hợp với Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai, Chi đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai tổ chức Chương trình “Xuân Tình nguyện” năm 2026, trao quà Tết cho người dân, học sinh làng Kloong, xã Ia O.

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

Từ thiện

(GLO)- Sáng 31-1, tại Nhà văn hóa Trà Đa, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” cùng “Phiên chợ 0 đồng - Xuân Bính Ngọ 2026” nhằm chăm lo Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

