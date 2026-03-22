Cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn hiến 87 đơn vị máu

(GLO)- Ngày 21-3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên và người lao động của đơn vị tham gia.

Với tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, nhiều đoàn viên, người lao động đã tích cực đăng ký hiến máu ngay từ sớm, góp phần lan tỏa thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 87 đơn vị máu, bổ sung kịp thời vào nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị cho các cơ sở y tế trên địa bàn.

Đây là một trong 3 đợt hiến máu bổ sung trong tháng 3-2026 do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động đăng ký tổ chức nhằm chung tay khắc phục tình trạng thiếu máu cục bộ.