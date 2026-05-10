Gia Lai: Người dân giao nộp 1 cá thể tê tê Java quý hiếm

(GLO)- Ngày 8-5, ông Võ Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND xã An Lương (tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng của xã phối hợp với kiểm lâm địa bàn tiến hành thả 1 cá thể tê tê quý hiếm về môi trường rừng tự nhiên sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, vào tối 6-5, anh Hà Duy Vinh (SN 1990, trú thôn Hiệp An, xã An Lương) trên đường đi làm về đã phát hiện 1 cá thể tê tê xuất hiện tại tuyến đường bê tông thuộc thôn Đông An, xã An Lương.

Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, anh Vinh đã chủ động bắt giữ an toàn và nhanh chóng mang giao cho Công an xã An Lương.

Đại diện Công an xã An Lương tiếp nhận cá thể tê tê do người dân giao nộp. Ảnh: ĐVCC

Sau khi tiếp nhận, Công an xã đã phối hợp với Phòng Kinh tế xã và kiểm lâm địa bàn thuộc Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Mỹ tiến hành kiểm tra, xác minh tình trạng cá thể động vật.

Theo Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Mỹ, cá thể do anh Vinh bàn giao nặng khoảng 0,5 kg, được xác định là tê tê Java (Manis javanica), thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng đặc biệt nguy cấp, quý hiếm theo quy định của pháp luật.

Đây là loài động vật hoang dã đang bị đe dọa tuyệt chủng, nằm trong danh mục ưu tiên bảo vệ và được xếp ở mức cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách đỏ IUCN. Mọi hành vi săn bắt, khai thác, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán hoặc tiêu thụ loài này dưới bất kỳ hình thức nào đều bị nghiêm cấm.

Qua kiểm tra, cá thể tê tê còn khỏe mạnh nên lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục cần thiết và tiến hành thả về môi trường rừng tự nhiên nhằm bảo tồn nguồn gen động vật hoang dã quý hiếm.

Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

(GLO)- Trưa 4-5, ông Lê Văn Toàn - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) xác nhận, con cá lớn trông giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội vào chiều 3-5 hiện đã chết. Chính quyền thôn đang xin ý kiến cấp xã để tìm phương án chôn cất sinh vật này.

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt tiền đến 30 triệu đồng

(GLO)- Từ ngày 25-5, Nghị định số 133/2026/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà, thuê phòng trọ cao hơn quy định.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

