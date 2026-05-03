Bắt gặp cu li nhỏ trước nhà, người dân chủ động giao nộp cho công an

TRỌNG LỢI
(GLO)- Ngày 3-5, Công an xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 1 cá thể cu li nhỏ, hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục cần thiết để thả về môi trường tự nhiên, đảm bảo đúng quy trình và an toàn cho động vật.

Trước đó, ngày 2-5, anh Đào Thanh Tuấn (SN 1993, trú thôn Hưng Trị, xã Ngô Mây) bất ngờ phát hiện 1 cá thể động vật lạ đang leo bám trên dây điện trước nhà.

Nhận thấy cá thể động vật này có thể là loài hoang dã quý hiếm, anh Tuấn không tự ý xử lý mà nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng; đồng thời, chủ động mang cá thể đến giao nộp cho Công an xã Ngô Mây.

Công an xã Ngô Mây tiếp nhận cá thể cu li nhỏ được người dân giao nộp. Ảnh: ĐVCC

Qua xác định, đây là một cá thể cu li nhỏ, thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cá thể nặng khoảng 0,5 kg, tình trạng sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bị thương.

Hành động tự giác giao nộp động vật hoang dã của anh Tuấn không chỉ thể hiện ý thức trách nhiệm, còn góp phần lan tỏa tinh thần bảo vệ thiên nhiên, gìn giữ đa dạng sinh học trong cộng đồng.

Cu li, bao gồm cu li lớn (Nycticebus coucang) và cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus), là loài linh trưởng quý hiếm nằm trong danh mục nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại tại Việt Nam.

Siết chặt quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

(GLO)- Công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã tại các xã, phường thuộc địa bàn Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) quản lý đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình trạng mua bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã vẫn còn xảy ra.

