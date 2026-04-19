Chợ Kẻ Thử trước nguy cơ đổ sập

(GLO)- Chợ Kẻ Thử (ở thôn Phương Phi, xã Cát Tiến) đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, gây ra nhiều bất tiện và nguy hiểm.

Theo các tiểu thương đang buôn bán tại chợ Kẻ Thử, chợ được xây dựng và đưa vào hoạt động khoảng năm 1985. Thời điểm đó, chợ có 2 dãy nhà chính với tổng diện tích gần 200 m², kết cấu nền và trụ xi măng, khung kèo gỗ, mái lợp ngói.

Trải qua hơn 40 năm sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Các thanh xà ngang, khung kèo bị mục nát, hư hại nặng, khiến mái ngói lồi lõm, dột nát. Với tình trạng này, tiểu thương luôn trong tâm lý lo lắng, bởi công trình có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, đặc biệt vào mùa mưa bão.

Dãy nhà chính trong chợ Kẻ Thử có nguy cơ sụp đổ do xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: N.C

Cũng vì lo ngại nguy hiểm và bất tiện trong buôn bán, nhiều ki ốt đã bị bỏ trống. Trong khi đó, hàng chục sạp hàng xung quanh do tiểu thương dựng tạm bằng mái tôn, lều bạt khiến khung cảnh càng thêm xập xệ, nhếch nhác.

Nền chợ trũng thấp, không có hệ thống thoát nước đồng bộ nên nước thải thường xuyên tồn đọng, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến hoạt động mua bán và sinh hoạt của người dân.

Bán tạp hóa trong gian hàng dưới mái tôn sơ sài, ông Đặng Văn Trung (thôn Phương Phi) cho biết: “Chợ chật hẹp, sạp hàng mạnh ai nấy dựng nên rất lụp xụp. Mùa nắng thì nóng bức, mùa mưa lại dột nát. Điện thì bà con kéo tạm từ nhà dân để thắp sáng, chạy quạt nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Người đi chợ phải cúi người, len lỏi qua các lối đi chật hẹp, nhiều người phàn nàn vì ô nhiễm. Ai cũng mong có chợ mới khang trang, nhưng vì nghe thông tin có quy hoạch nên mấy năm nay chỉ vá víu tạm bợ”.

Ông Đặng Thanh Vũ - Trưởng thôn Phương Phi - cho biết: Chợ Kẻ Thử hiện có hơn 50 hộ tiểu thương buôn bán nhiều mặt hàng. Chợ không có ban quản lý, ngoài việc đóng phí thu gom rác thải hằng tháng, bà con tự dựng chòi buôn bán nên phát sinh nhiều bất cập về cảnh quan, vệ sinh môi trường và an toàn PCCC.

Khoảng hơn 10 năm trước, địa phương từng mở rộng chợ để phục vụ buôn bán hải sản. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, phần diện tích này hiện bị bỏ trống. Trong khi đó, một số tiểu thương lại tràn ra mặt đường ĐT 639 để buôn bán, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Ông Võ Văn Trịnh - Chủ tịch UBND xã Cát Tiến - cho biết: “Địa phương đã đưa dự án xây dựng chợ Kẻ Thử vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Dự án sẽ triển khai theo hai giai đoạn: Di dời, bố trí tái định cư cho các hộ dân để giải phóng mặt bằng; sau đó xây dựng chợ mới khang trang, đáp ứng nhu cầu của người dân và tiểu thương”.