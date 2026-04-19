Phường Hội Phú thăm hỏi, tặng quà người khuyết tật

(GLO)- Ngày 18-4, nhân kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/2026), Ủy ban nhân dân phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho 10 đối tượng khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

z7738731480788-599ed59ad43ec46bedca286005994ac7.jpg
Đại diện phường Hội Phú thăm, tặng quà người khuyết tật nhân kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4. Ảnh: ĐVCC

Tại các nơi đến thăm, ông Mai Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND phường đã gửi lời thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt cũng như những khó khăn mà các đối tượng khuyết tật và các gia đình có người khuyết tật đang gặp phải, ghi nhận tinh thần nỗ lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống của các cá nhân và gia đình.

Đồng thời, đoàn trao tặng 10 phần quà đến các gia đình (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, trích từ nguồn quỹ địa phương) nhằm góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập xã hội, vươn lên trong cuộc sống.

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) năm 2026 với chủ đề “Thúc đẩy quyền tham gia của người khuyết tật-Kiến tạo đột phá phát triển”. Dịp này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả.

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

(GLO)- Nhiều năm qua, trên tuyến đường nội bộ chợ Mộc Bài (thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) có 3 công trình chắn ngang, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

(GLO)- Sau những sự cố đuối nước gần đây, du khách và người dân được cảnh báo về các nguy cơ khi tắm biển. Lực lượng cứu hộ và đơn vị quản lý bãi biển đã bố trí trực, cắm biển cảnh báo và tăng cường tuyên truyền, giúp mọi người tắm biển an toàn.

null