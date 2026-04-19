Phường Hội Phú thăm hỏi, tặng quà người khuyết tật

(GLO)- Ngày 18-4, nhân kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/2026), Ủy ban nhân dân phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho 10 đối tượng khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Đại diện phường Hội Phú thăm, tặng quà người khuyết tật nhân kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4. Ảnh: ĐVCC

Tại các nơi đến thăm, ông Mai Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND phường đã gửi lời thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt cũng như những khó khăn mà các đối tượng khuyết tật và các gia đình có người khuyết tật đang gặp phải, ghi nhận tinh thần nỗ lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống của các cá nhân và gia đình.

Đồng thời, đoàn trao tặng 10 phần quà đến các gia đình (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, trích từ nguồn quỹ địa phương) nhằm góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập xã hội, vươn lên trong cuộc sống.